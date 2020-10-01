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Kingston Technology выпустила DDR4 HyperX Impact SODIMM для увеличения мощности ноутбуков и ПК малого форм-фактора. Это быстрое и простое решение для модернизации системы с использованием недорогой и емкостной памяти в модулях SODIMM от 4 до 32 ГБ и в наборах до 64 ГБ, которая значительно повысит производительность системы для учебы, игр или работы.

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Новые модули оперативной памяти имеют функцию Plug N Play1 для автоматического разгона, что позволит ПК автоматически разгонять работу системы до максимальной производительности и избавит от необходимости ручного разгона памяти. Использование напряжения DDR4 на уровне 1,2 В с авторазгоном Plug N Play позволит снизить энергопотребление и нагрев для более тихой работы.

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Тайминги этих комплектов варьируются в диапазоне CL14, CL15, CL16, CL17 и CL20, а тактовые частоты имеют значения 2400 МГц, 2666 МГц, 2933 МГц и 3200 МГц с напряжением работы 1,2 В.

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Цены на эти наборы и отдельные модули составляют - самый недорогой модуль с таймингом CL15, частотой 2400 МГц и объемом 16 ГБ предлагается всего за 77 долларов, самый дорогой комплект с частотой 3200 МГц, таймингом CL20 и объемом модуля 32 ГБ (комплект из 2 штук) за 190 долларов. Эти модули SODIMM - отличный вариант для пользователей желающих обновить память в текущей системе по разумной и недорогой цене. Для получения более полной информации можно пройти на страницу памяти HyperX Impact DDR4 SODIMM.