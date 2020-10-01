MSI выпускает прошивки BIOS для плат с чипсетами AMD 500 и поддержкой Ryzen 5000 Zen 3 Vermeer нового поколения
MSI объявила о выпуске новой прошивки для 11 материнских плат с чипсетом AMD серии 500. MSI заявляет, что эта бета-версия прошивки поддерживает будущие процессоры AMD Ryzen серии 5000 Zen 3 Vermeer с сокетом AM4. Обновленные микропрограммы включают последнюю версию BIOS Combo PI V2 1.1.0.0 от AMD и другие улучшения. Прошивки поставляются с обновленным модулем SMU, оптимизированы для разгона памяти DDR4 и улучшают общий разгон.
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Первые материнские платы MSI с чипсетом X570 получившие новые прошивки следующие MPG X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi, MEG X570 Godlike, MEG X570 Ace, MEG X570 Unify и MAG X570 Tomahawk Wi-Fi. В список материнских плат MSI B550 входят MPG B550 Gaming Plus, MPG B550 Gaming Carbon WiFi, MAG B550 Tomahawk, MPG B550 Gaming Edge WiFi, MAG B550M Mortar WiFi и MAG B550M Mortar.
Остальные модели плат MSI получат соответствующие бета-версии прошивок в середине октября, а материнские платы A520 должны будут их получить в конце октября. Финальная версия прошивки для материнских плат X570 и B550 должна быть готова к концу октября.
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AMD представит процессоры Ryzen 5000 Zen 3 Vermeer 8 октября. MSI подтвердила, что предыдущие материнские платы серии 400 и текущие материнские платы серии 500 совместимы с готовящимися процессорами AMD Ryzen 5000 Zen 3, поэтому пока нет необходимости выпуска плат 600-й серии. Скачать последнюю версию прошивки BIOS можно по этой ссылке Combo PI V2 1.1.0.0.
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