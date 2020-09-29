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Утилита ClockTuner от 1usmus для AMD Ryzen серии 3000, которая нацелена на увеличение мощности и снижение энергопотребления Ryzen Zen 2 теперь доступна для загрузки.

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Утилита 1usmus была анонсирована в августе и создана для процессоров Ryzen, включая Ryzen 3000 и Ryzen Threadripper 3-го поколения. Утилиту можно скачать по следующей ссылке:

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ClockTuner для Ryzen v1.0 (прямая ссылка Guru3D)

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Руководство по установке ClockTuner v1.0, системные требования и подготовка к работе:

Сборка Windows 10 x64 1909-2004;

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AMD Ryzen Zen 2 (Renoir временно не поддерживается);

BIOS с AGESA Combo AM4 1.0.0.4 (и новее);

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NET Framework 4.6 (и новее);

Напряжение процессора - Auto (BIOS);

CPU Multiplayer - Auto (BIOS);

SVM (виртуализация) - disabled (BIOS, опционально);

Spread Spectrum - disabled (BIOS, опционально);

Ryzen Master 2.3 (для мониторинга);

Стабильный разгон RAM или стабильный XMP.

Следующие настройки являются обязательными и распространяются на настройки UEFI (BIOS) для защиты системы от BSOD, т.к. успешная работа CTR во многом зависит от VRM материнской платы. Самая важная настройка - LLC, следующие рекомендации:

ASUS - LLC 3 или LLC 4;

MSI - LLC 3;

Gigabyte - в большинстве случаев Turbo, но может быть и Auto;

ASRock - Auto или LLC 2; Важно отметить, что CTR посредственно работает с материнскими платами ASRock, т. к. все режимы LLC показывают очень высокий Vdroop;

Biostar - Level 4+.

Владельцам материнских плат ASUS рекомендуется использовать дополнительные настройки:

Phase mode - Standard;

Current capability mode - 100%;

Как установить CTR:

Скачайте архив CTR (скачать) и распакуйте в удобное для вас место.

Загрузите и установите Ryzen Master 2.3 (скачать)

Скачайте архив Cinebench R20 (скачать) и распакуйте его содержимое в папку «CB20» (эта папка находится в папке CTR).

Запустите Cinebench R20, примите лицензионное соглашение и закройте Cinebench R20.

Инструмент CTR от 1usmus автоматизирован и увеличивает производительность AMD Zen 2 за счет понижения напряжения каждого модуля CCX, особенно с конструкцией на основе чиплетов. Еще одна особенность CTR - умный разгон, который оценивает CCX и индивидуально настраивает частоту. В утилите установлена предустановка Prime95. В утилите разработан алгоритм, который настраивает частоту для сбалансированной работы всех CCX без перекладывания нагрузки на узлы ЦП.

1usmus также представил тестовый пакет плагинов Cinebench R20, который не только оценивает общую производительность настроенного процессора, но также показывает его напряжение и энергопотребление, как часть тестов эффективности. 1usmus заявил, что CTR будет бесплатным для всех и предлагает лучшую производительность, чем большинство утилит для разгона, которые обеспечивают лишь небольшой прирост производительности при увеличении TBP на 50%.