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8-ядерный Zen 3 AMD Ryzen 7 5800X "Vermeer" на 22% быстрее 10-ядерного игрового Intel Core i9-10900K в тесте AotS

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Первые результаты тестов производительности процессора AMD Ryzen 7 5800X "Vermeer" Zen 3 нового поколения просочились в базу данных Ashes of The Singularity (AotS). Тесты отмечены TUM APISAK и показывают, что готовящееся 8-ядерное ядро AMD Ryzen 7 5800X превосходит самый быстрый 10-ядерный игровой чип Intel Core i9-10900K в соотношении цена/производительность. Производительность измерялась в тесте AotS с предустановкой 4K Crazy, который отображает реальные показатели производительности процессоров.

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Фундаментальные изменения в Zen 3 будут заключаться в новой архитектуре, переработанной структуре CCD/кэш-памяти, более высоких тактовых частотах и повышенной эффективности. Тактовые частоты чипа не были указаны в тесте, но чип набрал 5900 баллов, что соответствует показателям Intel Core i9-10900K. В тестах использовалась видеокарта Nvidia GeForce RTX 2080.

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При этом частота кадров процессора AMD Ryzen 7 5800X полностью превосходит максимальную частоту кадров Intel Core i9-10900K. В обычном пакетном режиме AMD Ryzen 7 5800X обеспечивает на 22% более высокую частоту кадров, чем Intel Core i9-10900K и в среднем на 16% во всех пакетных результатах. Пока неизвестны окончательные значения частоты Ryzen 7 5800X, но Intel Core i9-10900K имеет больше ядер и потоков и работает с тактовой частотой до 5,3 ГГц.

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Ранее просочившиеся коды OPN AMD Ryzen указывали на тактовую частоту до 4,6 ГГц для инженерных образцов, что соответствует тактовой частоте ускорения Ryzen 7 3800X. И т.к. Ryzen 7 3800X работает с частотой до 4,7 ГГц, то в процессорах Ryzen на базе Zen 3 можно ожидать значение близкое к 4,7-4,8 ГГц. Ниже приведены утекшие коды OPN инженерных образцов Zen 3 из лаборатории Igor's Lab:

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ОПН 1: 100-000000059-14_46 / 37_Y (12 ядер)

ОПН 2: 100-000000059-15_46 / 37_N (12 ядер)

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ОПН 1: 100-000000063-07_46 / 40_N (8 ядер)

ОПН 2: 100-000000063-08_46 / 40_Y (8 ядер)

ОПН 3: 100-000000063-23_44 / 38_N (8 ядер)

AMD оценивает Ryzen 7 5800X примерно так же, как и Ryzen 7 3800X, а именно около 350-400 долларов и это означает большой выигрыш для потребителей, т.к. они получат производительность эквивалентную чипу стоимостью 500 долларов по гораздо более низкой цене. Кроме этого, процессоры AMD Ryzen 5000 будут использовать усовершенствованный технологический узел 7 нм + с более высокой эффективностью, что потребует гораздо более низкое энергопотребление, чем у чипов конкурента Intel.

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