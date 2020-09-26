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Videocardz подтвердила, что видеокарта RTX 3060 Ti будет выпущена после RTX 3070. RTX 3060 Ti - это 1-ая бюджетная модель NVIDIA, в которой будет использоваться новый GPU GA106. Карта RTX 3060 Ti может получить больше количество ядер, чем у RTX 2080 Ti (это дает мощность выше 2080 Ti при той же частоте).

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Серия видеокарт RTX 3060 уже давно разрабатывалась и теперь Videocardz получила подтверждение этого, , здесь представлена полная линейка карт RTX 30 от Videocardz:

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NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti получит GPU GA104-200 с 4864 ядрами CUDA и 8 ГБ памяти GDDR6 с частотой 14 Гбит/с, а ширина шины будет 256 бит, что даст пропускную способность 448 ГБ/с. TBP у RTX 3060 Ti должен быть около 200 Вт, у эталонного дизайна около 180 Вт. AMD выпустит серию Navi 22 28 октября, что является одной из причин, по которой NVIDIA решила запустить раньше модели Ti.

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NVIDIA запустит RTX 3080 20 ГБ, чтобы противостоять большой Navi. RTX 3080 с 10 ГБ - это хорошая карта, но с серьезным недостатком - у нее всего 10 ГБ vRAM. Для игр, как MSFS 2020 для комфортной работы требуется не менее 16 ГБ vRAM и малый объем памяти 3080 станет узким местом в будущих играх, поэтому даже без подтверждения можно сказать, что компания выпустит и вариант с 20 ГБ памяти.

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RTX 3080 с 20 ГБ vRAM станет идеальной видеокартой для игр следующего поколения и в сочетании с RTX IO это позволит осуществлять потоковую передачу больших объемов данных, а 20 ГБ ОЗУ будет достаточно даже для очень требовательных игр таких, как Microsoft Flight Simulator 2020. Скорее всего, RTX 3080 будет запущена в ответ на выпуск большого графического процессора AMD Navi с объемом памяти 16 ГБ, выпуск которого запланирован на конец октября. Это означает, что NVIDIA должна анонсировать карту 3080 20 ГБ в течение некоторого времени после 28 октября.