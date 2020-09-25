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Western Digital на этой неделе объявила, что расширила семейство карт памяти microSD WD Purple SC QD101 моделью емкостью 1 ТБ, которые предназначены для компактных и мобильных приложений. Кроме рекордной емкости новая карта способна выдерживать экстремальные условия эксплуатации и при правильном использовании обещает иметь чрезвычайно долгий срок службы - до 16 лет.

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Карта microSD WD Purple SC QD101 емкостью 1 ТБ основана на 96-слойной памяти 3D NAND BiCS4 компании Western Digital и использует собственный контроллер, который поддерживает возможность мониторинга состояния карты. Карта использует шину UHS-I с пиковой скоростью последовательного чтения и записи 60 МБайт/с и 100 МБайт/с соответственно, с классом скорости 10 и гарантией минимальной скорости записи 10 МБайт/с. Карта WD Purple SC QD101 выдерживает температуру от -25°C до +85°C и может выдерживать экстремальную погоду, а также высокую влажность.

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Western Digital заявляет, что ее карта microSD WD Purple SC QD101 емкостью 1 ТБ рассчитана на 512 циклов или 512 ТБ перезаписи. Между тем, следует отметить три вещи - контроллеры SD не поддерживают передовую технологию ECC на основе LDPC, флэш-карты наблюдения в большинстве случаев записывают данные последовательно и гарантируют более высокую надежность по сравнению с приложениями, при скорости 60 МБайт/с для записи 512 ТБ данных на эту карту потребуется 5926 дней или более 16 лет. На продукт распространяется трехлетняя гарантия, поэтому его фактические возможности значительно превышают гарантийные.

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Карта памяти microSD WD Purple SC QD101 1 ТБ от Western Digital поступит в продажу в ноябре этого года, а цена будет объявлена позже.