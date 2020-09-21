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Поставщик компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов ADATA XPG объявила о выпуске SSD XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280. Выпуск S70 XPG предлагает полную линейку SSD со скоростным интерфейсом PCI Express 4.0 х4, в которую также входят GAMMIX S50 и S50 Lite для удовлетворения потребностей бюджетных пользователей. Благодаря переходу на шину PCIe 4.0 нового поколения GAMMIX S70 гарантирует непревзойденную скорость чтения/записи и является самым быстрым в мире SSD M.2.

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GAMMIX S70 пополняет серию SSD XPG Gen4 новым вариантом для требовательных пользователей с молниеносным чтением/записью до 7400/6400 МБайт в секунду. В сочетании со спецификацией версии NVMe 1.4 и динамическим кэшированием SLC S70 предлагает намного превосходящую скорость твердотельных накопителей с интерфейсами SATA и SSD PCIe 3.0. SSD XPG GAMMIX S70 PCIe 4.0 x4 обратно совместим с PCIe 3.0.

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Для надежной работы и стабильности S70 оснащен теплораспределителем CoolArmor собственной разработки XPG. Алюминиевый радиатор имеет террасную структуру с увеличенной площадью поверхности и полыми полостями под ней. Такая конструкция обеспечивает более эффективное рассеивание тепла, что позволяет снизить температуру до 30 процентов.

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Помимо основных параметров производительности SSD S70 поддерживает технологию кода исправления ошибок LDPC для обнаружения и исправления широкого диапазона ошибок данных для более точной передачи данных и более высокого рейтинга общего количества записанных байтов (TBW).

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Кроме этого, благодаря сквозной защите данных (E2E) и 256-битному шифрованию AES S70 обеспечивает безопасность и целостность данных. Все компоненты S70 прошли полную проверку, тестирование и сертификацию, чтобы обеспечить надежность продукта высочайшего качества. S70 выпускается в вариантах объемом 1 ТБ и 2 ТБ с 5-летней гарантией.