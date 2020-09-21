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Анонсирован SSD PCIe 4.0 х4 M.2 с высокой скоростью чтения/записи 7400/6400 МБайт/с и террасным охлаждением

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Поставщик компонентов и периферийных устройств для геймеров, профессионалов киберспорта и технических энтузиастов ADATA XPG объявила о выпуске SSD XPG GAMMIX S70 PCIe Gen4x4 M.2 2280. Выпуск S70 XPG предлагает полную линейку SSD со скоростным интерфейсом PCI Express 4.0 х4, в которую также входят GAMMIX S50 и S50 Lite для удовлетворения потребностей бюджетных пользователей. Благодаря переходу на шину PCIe 4.0 нового поколения GAMMIX S70 гарантирует непревзойденную скорость чтения/записи и является самым быстрым в мире SSD M.2.

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GAMMIX S70 пополняет серию SSD XPG Gen4 новым вариантом для требовательных пользователей с молниеносным чтением/записью до 7400/6400 МБайт в секунду. В сочетании со спецификацией версии NVMe 1.4 и динамическим кэшированием SLC S70 предлагает намного превосходящую скорость твердотельных накопителей с интерфейсами SATA и SSD PCIe 3.0. SSD XPG GAMMIX S70 PCIe 4.0 x4 обратно совместим с PCIe 3.0.

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Для надежной работы и стабильности S70 оснащен теплораспределителем CoolArmor собственной разработки XPG. Алюминиевый радиатор имеет террасную структуру с увеличенной площадью поверхности и полыми полостями под ней. Такая конструкция обеспечивает более эффективное рассеивание тепла, что позволяет снизить температуру до 30 процентов.

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Помимо основных параметров производительности SSD S70 поддерживает технологию кода исправления ошибок LDPC для обнаружения и исправления широкого диапазона ошибок данных для более точной передачи данных и более высокого рейтинга общего количества записанных байтов (TBW).

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Кроме этого, благодаря сквозной защите данных (E2E) и 256-битному шифрованию AES S70 обеспечивает безопасность и целостность данных. Все компоненты S70 прошли полную проверку, тестирование и сертификацию, чтобы обеспечить надежность продукта высочайшего качества. S70 выпускается в вариантах объемом 1 ТБ и 2 ТБ с 5-летней гарантией.

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Listoman
18:00
Только крит 95°C, а так да, проблем нет никаких)
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Крутая Куртка
17:59
Все верно, торопыги всегда теряют деньги, хотя для многих людей тем более в мск лишних 200-300 баксов роли не играют, они их за день зарабатывают.
ZOTAC получила 20 тысяч заказов на GeForce RTX 3080, которые не сможет удовлетворить
VRoman
17:57
Да, но у тех.процесса называемого 2нм слои сделаны в 20 и 30 нм. Так что там ещё на порядок можно уменьшать размеры.
TSMC может освоить 2-нм техпроцесс с опережением графика
OgoGoLog
17:55
"Билл наконец купил Скайрим.. вместе со студией-разработчиком"
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
mo3ulla
17:54
волноваться не о чем . просто будет отвал чипов памяти и гпу от таких температур ( GTX8800 все помним да ) дуэтом будет идти и деградация текстолита . от постоянных нагревов - остываний волноваться ...
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
Кишка
17:54
Да вроде норм всё. Или APM шалит и головки часто паркуются. Представь что у тебя за 2 часа работы за ПК диски отрубаются по 9 раз.
Конкурс Seagate и Overclockers.ru: выиграй 10ТБ жёсткий диск Seagate Exos X16 за комментарий
Андрей Андронов
17:54
А вы думали игры толще стали из за кривых разрабов что ли ? Как раз ограничении технологии и постепенного прогресса в видеопамяти
NVIDIA ответила на ключевые вопросы о видеокартах нового поколения: 10 Гб памяти у GeForce RTX 3080, поддержка Windows 7 и многое другое
sgs
17:53
А еще производителю нужно доплачивать каждому покупателю ВК за сборку топовой водянки примерно 50 к на брата.
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
OgoGoLog
17:51
Ну индусов бояться - в IT не ходить. Великие "разбегания игроделов" были по причине отсутствия бабла. У мелкомягких оно ещё водится.
Microsoft приобрела компанию Bethesda/ZeniMax
Андрей Потапов
17:50
Так это даже не ПЕЧ, это уже електросварка!
Температура видеопамяти NVIDIA GeForce RTX 3080 превышает 100 градусов, но волноваться не нужно
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