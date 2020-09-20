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Сверхмощная нереференсная Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC Ampere получила TDP 410 Вт и частоту 1785 МГц

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Южнокорейская компания Emtek через VideoCardz анонсировала видеокарту Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC D6X 24GB Ampere, которая поставляется с блестящим корпусом и невероятной максимальной потребляемой мощностью 410 Вт. Emtek Xenon RTX 3090 Turbo Jet OC получила мощный кулер и тройные 8-контактные разъемы питания.

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По умолчанию TDP (расчетная тепловая мощность) GeForce RTX 3090 составляет 350 Вт, поэтому предел мощности видеокарты Emtek на 17,1% выше. Nvidia рекомендует для видеокарты GeForce RTX 3090 блок питания мощностью 750 Вт, но для Xenon RTX 3090 Turbo Jet OC может потребоваться минимум 800 Вт. Помимо установки на видеокарте RGB-подсветки Emtek также добавила сверкающую кристаллическую отделку на корпусе, которая напоминает наборы памяти Trident Z Royal от G.Skill. Видеокарта оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами и имеет размеры 304 x 136 x 60 мм.

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Как и другие кастомные модели версия графической карты GeForce RTX 3090 от Emtek соответствует основным спецификациям Nvidia и содержат 10 496 ядер CUDA, 328 ядер Tensor и 82 ядра RT. В его распоряжении 24 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 19,5 Гбит/с. Память обменивается данными через 384-битную шину памяти, что составляет пропускную способность памяти до 936,2 ГБ/с. В то время, как Nvidia RTX 3090 Founders Edition имеет тактовую частоту разгона 1695 МГц видеокарта Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC получила тактовую частоту 1785 МГц, что на 5,3% больше.

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Видеовыходы на Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC такие же, как и на Founders Edition - один порт HDMI 2.1 и три выхода DisplayPort 1.4a для одновременного подключения до четырех дисплеев.

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Сейчас обсуждают

warmuza
23:07
Обратите внимание, больше всего проблемы высокого энергопотребления волнуют тех, кто никогда себе подобную карту позволить не сможет. Те, кто такие покупает, вообще не напрягаются.
Сверхмощная нереференсная Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC Ampere получила TDP 410 Вт и частоту 1785 МГц
Xmast
23:04
Удивляет как инженеры при таком жоре умудряются отводить тепло. Не сторонник железок с высоким потреблением.
Сверхмощная нереференсная Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC Ampere получила TDP 410 Вт и частоту 1785 МГц
immortal3000
23:04
Смысл поста был иной. После 144, а уж тем более 240Гц Я не возьму себе монитор 60Гц да будь он хоть 8к. 60Гц для меня вырвиглазно! А моники 4к да хотя бы от 100гц стоят под 2к$
Рендеринг в Blender на GeForce RTX 3090 оказался до 20% быстрее, чем на RTX 3080
b00german
23:02
оптероша, тебе уже лет 50, а ты все усераешься за амд, как 20 лет назад....дурака кусок))))
NVIDIA-VS-NVIDIA – изучаем прирост производительности между GeForce RTX 3080 и RTX 2080 Super – лучшая видеокарта за 800 долларов для тех, кто готов подождать, по мнению Benchmark
cupgrn
22:59
Жду киловаттную версию с 48 гигабайтами видеобуфера , хуанг их достает из духовки , видяху вместо гриля использовать
Сверхмощная нереференсная Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC Ampere получила TDP 410 Вт и частоту 1785 МГц
wwr222
22:59
Ну плати овердофига,чтоб увидеть 50фпс в Контроле...
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
Crash
22:59
Микросхемы с маркировкой Kingston, хотя на самом деле это Samsung C-die 18nm.
Опубликована новая версия Thaiphoon Burner 16.0.0.4
d3ma
22:57
Та для скайпа можно и затычки TWS с китая купить за 20-30 баксов)
Перешёл на беспроводные наушники для игр – делюсь впечатлениями от Logitech G533: 15 часов без подзарядки
Auroson1c
22:56
Дайте мне 3090 с >500Вт, тады может куплю. А так она задушена совсем своими лимитами.
Сверхмощная нереференсная Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC Ampere получила TDP 410 Вт и частоту 1785 МГц
d3ma
22:54
А мне понравился отзыв, ожидал дифирамб, а тут всё грамотно с косяками. У лоджитека всё последнее время херового кач-ва, а беспроводные лично я не люблю, звук не тот, лучше какие-то наушники хорошие д...
Перешёл на беспроводные наушники для игр – делюсь впечатлениями от Logitech G533: 15 часов без подзарядки
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