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Южнокорейская компания Emtek через VideoCardz анонсировала видеокарту Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC D6X 24GB Ampere, которая поставляется с блестящим корпусом и невероятной максимальной потребляемой мощностью 410 Вт. Emtek Xenon RTX 3090 Turbo Jet OC получила мощный кулер и тройные 8-контактные разъемы питания.

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По умолчанию TDP (расчетная тепловая мощность) GeForce RTX 3090 составляет 350 Вт, поэтому предел мощности видеокарты Emtek на 17,1% выше. Nvidia рекомендует для видеокарты GeForce RTX 3090 блок питания мощностью 750 Вт, но для Xenon RTX 3090 Turbo Jet OC может потребоваться минимум 800 Вт. Помимо установки на видеокарте RGB-подсветки Emtek также добавила сверкающую кристаллическую отделку на корпусе, которая напоминает наборы памяти Trident Z Royal от G.Skill. Видеокарта оснащена системой охлаждения с тремя вентиляторами и имеет размеры 304 x 136 x 60 мм.

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Как и другие кастомные модели версия графической карты GeForce RTX 3090 от Emtek соответствует основным спецификациям Nvidia и содержат 10 496 ядер CUDA, 328 ядер Tensor и 82 ядра RT. В его распоряжении 24 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 19,5 Гбит/с. Память обменивается данными через 384-битную шину памяти, что составляет пропускную способность памяти до 936,2 ГБ/с. В то время, как Nvidia RTX 3090 Founders Edition имеет тактовую частоту разгона 1695 МГц видеокарта Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC получила тактовую частоту 1785 МГц, что на 5,3% больше.

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Видеовыходы на Xenon GeForce RTX 3090 Turbo Jet OC такие же, как и на Founders Edition - один порт HDMI 2.1 и три выхода DisplayPort 1.4a для одновременного подключения до четырех дисплеев.