NVIDIA RTX 3090 Ampere показала - на 20% быстрее RTX 3080 и до 50% быстрее RTX 2080 Ti в 3DMark
Первые тесты видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere просочились на Videocardz. RTX 3090 представлена в нескольких синтетических рабочих нагрузках теста 3DMark и является лучшим обновлением для владельцев RTX 2080 Ti, которые хотят получить более высокую графическую производительность.
реклама
В утечке показаны тесты в 3DMark Time Spy, Port Royal и Firestrike, а также несколько цифр разгона. Согласно утечке NVIDIA GeForce RTX 3090 легко набирает 10 300 баллов в тестах Time Spy Extreme и 20 000 баллов в тестах Time Spy (производительность), что до 20% больше, чем у GeForce RTX 3080 и до 50% больше, чем у GeForce RTX 2080 Ti. Тесты производительности GeForce RTX 3090 на скриншотах ниже (Изображение предоставлено Videocardz):
реклама
реклама
реклама
В дополнение к стандартным тестам, которые проводились на стандартных тактовых частотах, член форумов Overclock.net известный под именем Vmanuelgm получил модель Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC и приступил к ее модификации. Пользователь утверждает, что с модом потребляемая мощность увеличилась с 390 Вт до 550 Вт и опубликовал несколько тестов карты с увеличенным пределом мощности, которые можно увидеть ниже. С модом пользователь получил увеличение производительности на 7%, но увеличение энергопотребления на 41%.
Сравнение результатов тестов NVIDIA GeForce RTX 3090 в 3DMark (Изображение от Harukaze5719):
Технические характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090:
RTX 3090 имеет следующие характеристики такие, как 82 модуля SM или 10496 ядер CUDA. В дополнение к ядрам CUDA карта также поставляется с ядрами следующего поколения RT (Ray-Tracing), ядрами Tensor и совершенно новыми SM или потоковыми многопроцессорными модулями. Карта имеет базовую частоту 1400 МГц и тактовую частоту разгона 1700 МГц с TDP 350 Вт. Что касается памяти, NVIDIA GeForce RTX 3080 поставляется с 24 ГБ памяти и дизайном GDDR6X следующего поколения. Благодаря новейшим и лучшим кристаллам графической памяти Micron RTX 3080 может обеспечивать скорость памяти GDDR6X до 19,5 Гбит/с. Это вместе с 384-битным интерфейсом шины обеспечит совокупную пропускную способность 936 Гбит/с.
NVIDIA GeForce RTX 3090 поступит в продажу 24 сентября, а эталонный вариант Founders Edition будет стоить 1500 долларов (рекомендованная производителем розничная цена). Пользовательские модели будут различаться в зависимости от их дизайна и дополнительной мощности, которую они могут предложить. Нет никаких подробных показателей производительности, которыми NVIDIA делится прямо сейчас, но из того, что было продемонстрировано, RTX 3090 примерно на 50% быстрее, чем RTX 2080 Ti и является превосходным уровнем производительности для этого флагманского BFGPU и предназначен для игр с разрешением до 8K.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила