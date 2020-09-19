Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Первые тесты видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090 Ampere просочились на Videocardz. RTX 3090 представлена в нескольких синтетических рабочих нагрузках теста 3DMark и является лучшим обновлением для владельцев RTX 2080 Ti, которые хотят получить более высокую графическую производительность.

реклама

В утечке показаны тесты в 3DMark Time Spy, Port Royal и Firestrike, а также несколько цифр разгона. Согласно утечке NVIDIA GeForce RTX 3090 легко набирает 10 300 баллов в тестах Time Spy Extreme и 20 000 баллов в тестах Time Spy (производительность), что до 20% больше, чем у GeForce RTX 3080 и до 50% больше, чем у GeForce RTX 2080 Ti. Тесты производительности GeForce RTX 3090 на скриншотах ниже (Изображение предоставлено Videocardz):

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке





реклама

реклама





реклама

В дополнение к стандартным тестам, которые проводились на стандартных тактовых частотах, член форумов Overclock.net известный под именем Vmanuelgm получил модель Gigabyte GeForce RTX 3090 Gaming OC и приступил к ее модификации. Пользователь утверждает, что с модом потребляемая мощность увеличилась с 390 Вт до 550 Вт и опубликовал несколько тестов карты с увеличенным пределом мощности, которые можно увидеть ниже. С модом пользователь получил увеличение производительности на 7%, но увеличение энергопотребления на 41%.

Сравнение результатов тестов NVIDIA GeForce RTX 3090 в 3DMark (Изображение от Harukaze5719):

Технические характеристики видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090:

RTX 3090 имеет следующие характеристики такие, как 82 модуля SM или 10496 ядер CUDA. В дополнение к ядрам CUDA карта также поставляется с ядрами следующего поколения RT (Ray-Tracing), ядрами Tensor и совершенно новыми SM или потоковыми многопроцессорными модулями. Карта имеет базовую частоту 1400 МГц и тактовую частоту разгона 1700 МГц с TDP 350 Вт. Что касается памяти, NVIDIA GeForce RTX 3080 поставляется с 24 ГБ памяти и дизайном GDDR6X следующего поколения. Благодаря новейшим и лучшим кристаллам графической памяти Micron RTX 3080 может обеспечивать скорость памяти GDDR6X до 19,5 Гбит/с. Это вместе с 384-битным интерфейсом шины обеспечит совокупную пропускную способность 936 Гбит/с.

NVIDIA GeForce RTX 3090 поступит в продажу 24 сентября, а эталонный вариант Founders Edition будет стоить 1500 долларов (рекомендованная производителем розничная цена). Пользовательские модели будут различаться в зависимости от их дизайна и дополнительной мощности, которую они могут предложить. Нет никаких подробных показателей производительности, которыми NVIDIA делится прямо сейчас, но из того, что было продемонстрировано, RTX 3090 примерно на 50% быстрее, чем RTX 2080 Ti и является превосходным уровнем производительности для этого флагманского BFGPU и предназначен для игр с разрешением до 8K.