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После месяцев ожидания наконец появились независимые тесты видеокарты нового поколения Nvidia GeForce RTX 3080 Founders Edition. Nvidia с архитектурой Ampere бросила вызов видеокартам Big Navi от AMD, чтобы соответствовать или превзойти их. Тестирование нереференсных GeForce RTX 3080 Ampere начнется уже скоро. Настоящие тесты Nvidia RTX 3080 FE проводились с настройками 4K ultra.

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RTX 3080 - первая протестированная видеокарта, которую удается разогнать до 60 к/с, а в среднем почти до 100 к/с в каждой игре и текущем наборе тестов при настройках 4K ultra. Это не означает, что минимальный FPS оставался выше 60.

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Текущий набор игровых тестов состоит из девяти игр и все в 4K ultra с включенным DLSS (где это возможно). RTX 3080 Founders Edition обошел конкурентов и оказался на 27% быстрее, чем Titan RTX Turing (с ценой на треть меньше), на 32% быстрее, чем RTX 2080 Ti, на 57% быстрее, чем RTX 2080 Super, с которой RTX 3080 равен по цене в 700 долларов и на 69% быстрее, чем RTX 2080 FE.

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Nvidia GeForce RTX 3080 FE также превзошла 1080 Ti на 87% и оказалась почти на 150% быстрее, чем GTX 1080 FE. Кроме этого, Nvidia RTX 3080 превосходит видеокарту AMD Radeon VII в настройках 4K ultra на 79%, а также превзошел RX 5700 XT в среднем на 95%.





Переходя к средним настройкам 4K видеокарта RTX 3080 сохраняет свою позицию и запас прочности практически не изменился. Она по-прежнему на 26% быстрее, чем Titan RTX (с ценой на треть меньше) и на 69% быстрее, чем RTX 2080 FE. Отрыв уменьшается, если разрешение составляет 1440p и еще больше уменьшится при 1080p, но RTX 3080 по-прежнему на 42% быстрее, чем 2080 FE при настройках 1080p ultra, т.к. Nvidia GeForce RTX 3080 в значительной степени карта созданная для более высоких разрешений.

В спойлерах Nvidia RTX 3080 FE в среднем на 33% быстрее, чем RTX 2080 Ti или на 57% быстрее, чем RTX 2080 Super, на 69% быстрее, чем RTX 2080 FE и даже на 26% быстрее, чем Titan RTX Turing!

Еще одна хорошая новость заключается в том, что на этот раз отсутствует "налог" на Founders Edition: напрямую от Nvidia видеокарта RTX 3080 FE стоит всего 700 долларов и это базовая цена RTX 3080 на данный момент. Плохая новость заключается в том, что будет недостаточно предложений видеокарт для удовлетворения высокого спроса.