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Новые видеокарты на основе графических процессоров Nvidia Ampere серии RTX 3000 появляются каждый день от различных производителей. На этот раз Best Buy и Amazon подготовили несколько новых моделей выпуска GeForce RTX 3090.

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GeForce RTX 3090 является самым производительным графическим процессором Nvidia для потребительского рынка с большим количеством ядер CUDA 10496 и памятью GDDR6X объемом 24 ГБ, что станет отличным выбором для покупателей желающих получить самую быструю производительность.

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Best Buy предоставляет три видеокарты - Nvidia GeForce RTX 3090 Founders Edition и 2 нереференсные карты Gigabyte RTX 3090. Стоимость RTX 3090 Founders Edition составляет 1500 долларов, Gigabyte RTX 3090 Eagle будет предлагаться за 1550 долларов, а Gigabyte RTX 3090 Gaming по розничной цене 1580 долларов. Видеокарты Gigabyte RTX 3090 Eagle и Gaming представляют кулер с тремя вентиляторами, интересным дизайном и ценой всего на 50 долларов выше карт Founders Edition, это одни из самых дешевых карт.

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В Нидерландах Amazon предлагает видеокарту EVGA RTX 3090 FTW3 Ultra Gaming, которая будет одной из самых производительных моделей при разгоне. Ожидайте обзоров моделей Nvidia GeForce RTX 3000 Founders Edition после 16 сентября.