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Sharp представила сверхбольшой 120-дюймовый дисплей 8M-B120C следующего поколения с разрешением 8K (7680x4320 пикселей), улучшенной подсветкой с 2048 зонами затемнения и входом HDMI 2.1. Учитывая его размеры дисплей предназначен, как для коммерческих целей, так и для пользователей в больших домах и вместительных квартирах для использования для игр и развлечений.

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Sharp 8M-B120C имеет 120-дюймовую ЖК-панель UV2A II (ориентировочно IPS/IGZO) со стандартной яркостью 600 нит, контрастностью 3500:1, временем отклика 6 мс GtG, частотой экрана до 120 Гц (для 4K) и с углами обзора по горизонтали/вертикали 176 градусов/176 градусов. Дисплей 8M-B120C воспроизводит 1,07 млрд. цветов и предназначен для охвата значительной части цветовой гаммы ITU-R BT.2020. Между тем, по словам компании, чтобы цвета выглядели более яркими, 8M-B120C имеет немного лучшее представление красного, чем определено BT.2020. Дисплей поддерживает технологии HDR, такие как HLG.

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Являясь первой компанией выпустившей дисплей 8K более пяти лет назад Sharp постоянно совершенствует свои панели с разрешением 7680x4320, а также дисплеи и телевизоры. По сравнению с предшественниками Sharp 8M-B120C поддерживает более высокую яркость (600 нит против 400 нит), более быстрое время отклика (6 мс против 8 мс) и вход HDMI 2.1, который сделает устройство совместимым с будущими консолями, плеерами и другим оборудованием.

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Хотя Sharp 8M-B120C не телевизор, но он поддерживает технологию сверхвысокого разрешения, которая используется на телевизорах Aquos 8K и преобразует контент с повышением до разрешения панели, а также улучшает его качество. Дисплей 8M-B120C оснащен входом HDMI 2.1 (поддерживает форматы 4K120 и 8K60 по одному кабелю), четырьмя портами HDMI, разъемом D-Sub (VGA) для ПК и стерео аудиовход 3,5 мм, а также имеет интерфейс Ethernet 100 Мбит/с и два порта USB 3.0. 8M-B120C снабжен аудиоподсистемой Dolby Audio с четырьмя динамиками мощностью 10 Вт и двумя динамиками мощностью 15 Вт, а также имеет аналоговые и оптические аудиовыходы.

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Sharp 8M-B120C имеет размеры 107 x 32 x 78 дюймов или 2717 x 805 x 1979 мм и весит 206 кг (с подставкой). Прием заказов на дисплей 8M-B120C начнется в конце сентября и первоначально Sharp будет делать их заказ. Рекомендованная стоимость изделия не объявлена, но безусловно цена на ЖК-дисплей премиум-класса будет соответствовать его характеристикам.