Sharp анонсировала 120" дисплей 8K с частотой 120 Гц, HDMI 2.1 и улучшенной подсветкой на 2048 зон затемнения
Sharp представила сверхбольшой 120-дюймовый дисплей 8M-B120C следующего поколения с разрешением 8K (7680x4320 пикселей), улучшенной подсветкой с 2048 зонами затемнения и входом HDMI 2.1. Учитывая его размеры дисплей предназначен, как для коммерческих целей, так и для пользователей в больших домах и вместительных квартирах для использования для игр и развлечений.
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Sharp 8M-B120C имеет 120-дюймовую ЖК-панель UV2A II (ориентировочно IPS/IGZO) со стандартной яркостью 600 нит, контрастностью 3500:1, временем отклика 6 мс GtG, частотой экрана до 120 Гц (для 4K) и с углами обзора по горизонтали/вертикали 176 градусов/176 градусов. Дисплей 8M-B120C воспроизводит 1,07 млрд. цветов и предназначен для охвата значительной части цветовой гаммы ITU-R BT.2020. Между тем, по словам компании, чтобы цвета выглядели более яркими, 8M-B120C имеет немного лучшее представление красного, чем определено BT.2020. Дисплей поддерживает технологии HDR, такие как HLG.
Являясь первой компанией выпустившей дисплей 8K более пяти лет назад Sharp постоянно совершенствует свои панели с разрешением 7680x4320, а также дисплеи и телевизоры. По сравнению с предшественниками Sharp 8M-B120C поддерживает более высокую яркость (600 нит против 400 нит), более быстрое время отклика (6 мс против 8 мс) и вход HDMI 2.1, который сделает устройство совместимым с будущими консолями, плеерами и другим оборудованием.
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Хотя Sharp 8M-B120C не телевизор, но он поддерживает технологию сверхвысокого разрешения, которая используется на телевизорах Aquos 8K и преобразует контент с повышением до разрешения панели, а также улучшает его качество. Дисплей 8M-B120C оснащен входом HDMI 2.1 (поддерживает форматы 4K120 и 8K60 по одному кабелю), четырьмя портами HDMI, разъемом D-Sub (VGA) для ПК и стерео аудиовход 3,5 мм, а также имеет интерфейс Ethernet 100 Мбит/с и два порта USB 3.0. 8M-B120C снабжен аудиоподсистемой Dolby Audio с четырьмя динамиками мощностью 10 Вт и двумя динамиками мощностью 15 Вт, а также имеет аналоговые и оптические аудиовыходы.
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Sharp 8M-B120C имеет размеры 107 x 32 x 78 дюймов или 2717 x 805 x 1979 мм и весит 206 кг (с подставкой). Прием заказов на дисплей 8M-B120C начнется в конце сентября и первоначально Sharp будет делать их заказ. Рекомендованная стоимость изделия не объявлена, но безусловно цена на ЖК-дисплей премиум-класса будет соответствовать его характеристикам.
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