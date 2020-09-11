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Третий квартал 2020 года почти закончился и похоже, что этот год полностью принадлежал процессорам AMD Ryzen в сегменте DIY, которые показали потрясающие показатели продаж по сравнению с чипами семейства Intel Core.

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Новые данные получены от крупного розничного продавца компьютерных комплектующих в Германии компании Mindfactory. Статистикой рынка поделился информатор Ingebor на Reddit, который собирает эти результаты за каждый месяц и делится ими на AMD subreddit.

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Полученные данные относятся к августу 2020 года и еще раз показывают, что процессоры AMD Ryzen безоговорочно опережают процессоры Intel Core на рынке. На процессоры 2-го и 3-го поколений AMD Ryzen приходится 84% продаж у розничных продавцов или около 20000 CPU тогда, как на компоненты Intel 9-го и 10-го поколения приходилось только 16% продаж и менее, чем 5000 CPU. Судя по цифрам самым популярным процессором AMD стал Ryzen 5 3600, за ним следует Ryzen 7 3700X.

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Оба этих процессора превышают общий объем продаж чипов Intel, а более дорогие процессоры, включая Ryzen 7 3800X, Ryzen 9 3900X и Ryuzen 9 3950X, соответствуют совокупным продажам двух поколений процессоров Intel. На процессоры AMD Ryzen приходилось 81% выручки розничных продаж или почти на сумму 5 миллионов евро, а на процессоры Intel приходилось 19% выручки или чуть более 1 миллиона евро.

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На процессоры AMD Ryzen Matisse 3-го поколения теперь приходится 82% продаж в то время, как остальная часть продаж приходится на более старые APU второго и третьего поколения Ryzen. Доля процессоров Intel по-прежнему разделена между частями 9-го и 10-го поколений, при этом Coffee Lake Refresh занимает большую часть, чем недавно выпущенные процессоры Comet Lake. Это может быть связано с более высокими ценами и низким объемом складских запасов, что повлияло на процессоры Intel 10-го поколения более высокого уровня.

Еще одна причина увеличения продаж процессоров Intel 9-го поколения может быть связана с падением цен на процессоры 9-го поколения, которые в последние месяцы заметно упали. Цены на процессоры AMD также упали и можно ожидать огромных скидок и дальнейшего снижения цен в ближайшие месяцы, т.к. AMD готова представить семейство процессоров следующего поколения AMD Ryzen на базе Zen 3.