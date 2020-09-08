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Одна из ведущих компаний по производству компьютерных комплектующих ASRock Industrial Computer представила высокопроизводительные мини-ПК серии 4X4 BOX-4000 - BOX-4800U 4X4, BOX-4500U 4X4 и BOX-4300U 4X4 на основе новых процессоров AMD Ryzen 4000U, включая Ryzen 7 4800U с 8 ядрами и 16 потоками для обеспечения повышенной производительности. Миниатюрные и мощные мини-ПК серии 4X4 BOX-4000 включают два порта LAN до 2,5 Гбит, а также функцию DASH, Teaming функцию и поддержку беспроводного высокоскоростного подключения Intel Wi-Fi 6.

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Кроме этого, в мини-ПК есть поддержка 2 дисковых устройств - один слот для SSD M.2 2242/2260/2280 и один отсек для 2,5-дюймовых жестких дисков c интерфейсом SATA3, а также поддержка 4-х дисплеев с высоким разрешением 4K и частотой 60 Гц. Принцип «все в одном» делает мини-ПК хорошо подходящими для самого расширенного спектра домашних и деловых приложений таких, как домашние развлечения, игры, видеоконференции, работа из дома, KIOSK, цифровые вывески и многое другое.

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Мини-ПК серии 4X4 BOX-4000 получили небольшие размеры - 110,0 x 117,5 x 47,85 мм (Ш x Г x В) и работают на APU AMD Ryzen 4000 для обеспечения производительности премиум-класса. От флагманского 4X4 BOX-4800U до 4X4 BOX-4300U начального уровня все мини-ПК основаны на современных чипах AMD Ryzen 4000 U-серии - Ryzen 7 4800U, Ryzen 5 4500U и Ryzen 3 4300U. Системы имеют поддержку двухканальной памяти DDR4 SO-DIMM 3200 МГц емкостью до 64 ГБ для скоростных многозадачных вычислений.

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Мини-ПК серии 4X4 BOX-4000 имеют четыре выхода для дисплеев и встроенную графику AMD Radeon Vega7, поддерживают один порт HDMI 2.0a, один порт DisplayPort 1.2a (с поддержкой DP++) и два разъема USB 3.2 Gen2 (тип C) для вывода на четыре монитора с высоким разрешением 4K с частотой 60 Гц для более продуктивной работы. Кроме этого, есть выход на одну линию Realtek 2.5 Gigabit LAN и одну линию Realtek 1 Gigabit LAN с функцией DASH и Teaming функцией, плюс один M.2 (Key E) для подключения Intel Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 для ускорения передачи данных и включение функций удаленного управления.

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Для получения дополнительной информации об изделиях перейдите по ссылкам:

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4X4 BOX-4800U

4X4 BOX-4500U

4X4 BOX-4300U

Видео серии 4X4 BOX-4000:



