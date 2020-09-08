Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

ASRock представила скоростные и мощные мини-ПК серии 4X4 BOX-4000 с новейшими AMD Ryzen 4000U

[ ] для раздела Блоги
3
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Лютый слив GTX 1660Ti по беспрецедентно низкой цене
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Одна из ведущих компаний по производству компьютерных комплектующих ASRock Industrial Computer представила высокопроизводительные мини-ПК серии 4X4 BOX-4000 - BOX-4800U 4X4, BOX-4500U 4X4 и BOX-4300U 4X4 на основе новых процессоров AMD Ryzen 4000U, включая Ryzen 7 4800U с 8 ядрами и 16 потоками для обеспечения повышенной производительности. Миниатюрные и мощные мини-ПК серии 4X4 BOX-4000 включают два порта LAN до 2,5 Гбит, а также функцию DASH, Teaming функцию и поддержку беспроводного высокоскоростного подключения Intel Wi-Fi 6.

реклама

Кроме этого, в мини-ПК есть поддержка 2 дисковых устройств - один слот для SSD M.2 2242/2260/2280 и один отсек для 2,5-дюймовых жестких дисков c интерфейсом SATA3, а также поддержка 4-х дисплеев с высоким разрешением 4K и частотой 60 Гц. Принцип «все в одном» делает мини-ПК хорошо подходящими для самого расширенного спектра домашних и деловых приложений таких, как домашние развлечения, игры, видеоконференции, работа из дома, KIOSK, цифровые вывески и многое другое.

анонсы и реклама
Рухнула цена i9 10900
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр

Мини-ПК серии 4X4 BOX-4000 получили небольшие размеры - 110,0 x 117,5 x 47,85 мм (Ш x Г x В) и работают на APU AMD Ryzen 4000 для обеспечения производительности премиум-класса. От флагманского 4X4 BOX-4800U до 4X4 BOX-4300U начального уровня все мини-ПК основаны на современных чипах AMD Ryzen 4000 U-серии - Ryzen 7 4800U, Ryzen 5 4500U и Ryzen 3 4300U. Системы имеют поддержку двухканальной памяти DDR4 SO-DIMM 3200 МГц емкостью до 64 ГБ для скоростных многозадачных вычислений.

реклама

Мини-ПК серии 4X4 BOX-4000 имеют четыре выхода для дисплеев и встроенную графику AMD Radeon Vega7, поддерживают один порт HDMI 2.0a, один порт DisplayPort 1.2a (с поддержкой DP++) и два разъема USB 3.2 Gen2 (тип C) для вывода на четыре монитора с высоким разрешением 4K с частотой 60 Гц для более продуктивной работы. Кроме этого, есть выход на одну линию Realtek 2.5 Gigabit LAN и одну линию Realtek 1 Gigabit LAN с функцией DASH и Teaming функцией, плюс один M.2 (Key E) для подключения Intel Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1 для ускорения передачи данных и включение функций удаленного управления.

реклама

Для получения дополнительной информации об изделиях перейдите по ссылкам:

реклама

4X4 BOX-4800U

4X4 BOX-4500U

4X4 BOX-4300U

Видео серии 4X4 BOX-4000:


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 4.5 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
10
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
35
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
24
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
21
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
39
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2060 Super GP OC (PA-RTX2060 Super GP OC 8G)
56
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Far Cry Primal
19
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
15
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
7
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
37

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 32
Собираем современный игровой ПК с процессором Ryzen 7 3800XT и компонентами MSI
5 сентября 2020 39
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
6 сентября 2020 21
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 24
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 37
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
7 сентября 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

PlayStation 5 получит полную обратную совместимость с PS1 – PS4, но за это придётся заплатить – улучшенная графика, HDR и ИИ по разумной цене
11
Xiaomi выпустила прошивку MIUI 12 Stable для популярного смартфона 2017 года
6
Цена iPhone 11 Pro Max упала на 34 000 рублей – Apple A13 Bionic, Super Retina XDR, IP68, до 512 ГБ памяти и аккумулятор ёмкостью 3969 мА*ч
2
В сеть просочилась новая реалистичная карта для GTA 6 от Rockstar Games
2
Видеокарта GeForce GTX 1080Ti резко подешевела на вторичном рынке – выясняем, стоит ли покупать старый флагман по низкой цене по мнению Benchmark
37
Xiaomi начала рассылку MIUI 12 на 15 смартфонов 2019-2020-х годов на новой ОС Android 11 – список телефонов и сроки выпуска обновления
+
Google Pixel 4 XL подешевел почти на 30 000 рублей – Snapdragon 855, NFC, Face ID, чистая ОС Android и аккумулятор ёмкостью 3700 мА*ч по низкой цене
3
Настольные процессоры AMD Ryzen с архитектурой Zen 3 будут представлены в октябре
90
Немецкая цена GeForce RTX 3090 в исполнении Asus показалась разумной
61
Xiaomi представила POCO X3 NFC – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей, 64-Мп камера и аккумулятор ёмкостью 5160 мА*ч по цене от 229 евро
2
Видеокарта GeForce RTX 3080 выигрывает у Radeon RX 6900XT – Big Navi по всем ключевым характеристикам – эксперты сравнили производительность флагманов NVIDIA и AMD
46
Один из немецких магазинов опубликовал актуальные ценники видеокарт RTX 3080 и RTX 3090 - цены оказались приемлемы даже в Германии
37
Шаг назад: AMD снова стесняется называть Vermeer четвёртым поколением Ryzen
3
Майнеры добрались до GeForce RTX 30 — новинки NVIDIA Ampere замечены в майнинг фермах, несмотря на дефицит
48
Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
39
AMD планирует бросить Intel настоящий вызов – несколько процессоров Ryzen 4000 получат 10 ядер с высокими тактовыми частотами для конкуренции с Core i9-10900K
25
Цена Xiaomi POCO X3 NFC упала на 70 долларов в первый день продаж – Snapdragon 732G, 120-Гц дисплей, 64-Мп камера и аккумулятор на 5160 мА*ч дешевле, чем Redmi Note 9 Pro
3
Свежее обновление PC-версии Horizon Zero Dawn улучшает производительность игры и решает проблемы с «вылетами»
21
Xiaomi Redmi Note 10 показали на качественных изображениях
2
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
33

Популярные статьи

ТОП 5 дешёвых мужских инструментов для ремонта и быта с AliExpress, о которых Вы могли не знать
11
Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
187
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
24
Тестируем игры в виртуальной машине VMware Workstation 15 Pro - наконец-то в «виртуалке» можно поиграть
37
Тестирование Intel Core i9-9900K и i5-9600KF в Escape from Tarkov, Insurgency:Sandstorm, RDR2 и других играх
64
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 2080 Super GR (NE6208S020P2-1040G)
35
Лишние ватты в игровой сборке - разбираем вопрос о выборе мощности БП
37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-i Gaming
10

Сейчас обсуждают

VRoman
23:47
Ещё лучще 3090 Lite со всеми ядрами и 12 ГБ за $900.
NVIDIA RTX 3060 Ti/SUPER получит 8 ГБ GDDR6, RTX 3070 Ti/SUPER 16 ГБ GDDR6X, а RTX 3080 Ti/SUPER 20 ГБ GDDR6X
Руслан Андрушко
23:45
Радики седьмые вообще топ для майнинга, правда они и так улетают быстро с полок магазинов, их скупают майнеры, реально вброс какой то...
Китайские майнеры массово скупают видеокарты GeForce RTX 3080 до официальной продажи – доступность игровых моделей под угрозой – в 4 раза выше прибыль по сравнению с GeForce RTX 2080
Саша Симановский
23:42
Они не в себе
Стартовал предзаказ PlayStation 5 – доступна версия Gold Edition стоимостью 10 800 долларов
iomtt94
23:41
Вот эту игру точно куплю, в детстве почему-то боялся ее проходить, но проходил)) Демка кстати довольно требовательная рх580 в фуллхд не может выдавать стабильные 60фпс. Но там и выбора настроек нету
Авторы ремейка System Shock показали почти 5 минут геймплея в киберпространстве
Наиль Билалов
23:40
А почему, что как 2080 продали уже и на процы стало барабану? Дальше видимо будет покупка нитдендо свитч...
Выясняем, есть ли разница между 12-ядерным Ryzen 9 3900X и 4-ядерным Ryzen 3 3300X в современных играх – выбор оптимального геймерского процессора от Benchmark
Kutuz
23:40
Наверно они имели ввиду ASUS ROG Chakram или подобную модель, я просто не в курсе, есть ли у них кроме нее такие с отстегивающимся кабелем ещё модели https://overclockers.ru/blog/iKutuzoff/show/32073/...
ASUS представила игровой монитор ROG Swift 360 Hz (PG259QNR) с частотой обновления 360 Гц
Наиль Билалов
23:38
Раскрытие )))
Выясняем, есть ли разница между 12-ядерным Ryzen 9 3900X и 4-ядерным Ryzen 3 3300X в современных играх – выбор оптимального геймерского процессора от Benchmark
Auroson1c
23:37
очень даже могут. Есть достойные беспроводные девайсы. К примеру мышь Logitech G PRO Wireless
ASUS представила игровой монитор ROG Swift 360 Hz (PG259QNR) с частотой обновления 360 Гц
Наиль Билалов
23:37
Садись два. Пиши домашнее задание -а теперь то же самое только в пределах одного поколения.
Выясняем, есть ли разница между 12-ядерным Ryzen 9 3900X и 4-ядерным Ryzen 3 3300X в современных играх – выбор оптимального геймерского процессора от Benchmark
Kutuz
23:31
Кстати да, это ты метко подметил! Я мог бы предположить, что просто взяли рендеры какие то и не стали морочиться с проводами, но на второй картинке видно что там мышка с гнездом для провода - у ASUS б...
ASUS представила игровой монитор ROG Swift 360 Hz (PG259QNR) с частотой обновления 360 Гц
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем