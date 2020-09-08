Xiaomi готовит к выпуску первый прозрачный монитор, а партия 55" прозрачных телевизоров по цене $7000 распродана за секунды
Из последних отчетов компании Poly-Door стало известно о том, что в 2021 году ожидается выпуск супер-монитора, который относится к концепции промышленного дизайна сверхпрозрачного телевизора Xiaomi.
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Прозрачный телевизор Xiaomi работает на специально разработанном чипсете MediaTek 9650 и содержит более 20 алгоритмов оптимизации. Что касается программного обеспечения, то китайский производитель предлагает новую версию оболочки MIUI TV 3.0 для телевизоров в своей новой интеллектуальной модели. Другие особенности нового прозрачного телевизора от Xiaomi включают технологию Dolby Atmos, AOD (отображение всегда включено) и основание, в котором расположены все необходимые компоненты и порты ввода/вывода.
Сейчас компания Xiaomi представила 5 новых изделий - изогнутый дисплей диагональю 34 дюйма, дисплей 23,8 дюйма, дисплей Xiaomi 1A 23,8 дюйма, дисплей Redmi 1A 23,8 дюйма и первый прозрачный монитор Xiaomi диагональю 27 дюймов, который будет оснащен панелью OLED.
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Ранее сообщалось, что презентация изделия была окружена представителями компаний Dell и HP, а учитывая высокую стоимость OLED-панелей Samsung и сложность производства прозрачной технологии, то прозрачный дисплей Xiaomi может стоить довольно дорого. И несмотря на то, что ранее выпущенный 55" прозрачный телевизор стоил $7000 вся его первая партия была распродана за секунды.
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