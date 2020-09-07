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Референсная NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere готова к продаже с 17 сентября на Best Buy и NVIDIA

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Перед запуском видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 менее, чем через 10 дней Best Buy уже размещает на своем веб-сайте референсную Founders Edition. Конечно, ее нельзя купить прямо сейчас, а придется подождать до 17 сентября.

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NVIDIA GeForce RTX 3080 станет одной из самой мощной видеокартой для игр с высокой частотой обновления и высоким разрешением и это будет отличная карта с трассировкой лучей для использования с разрешениями от 1440P до 4K. На данный момент известно, что карта обеспечит почти вдвое большую производительность, чем RTX 2080 Ti и это за половину цены. Это захватывающее время для покупателей, которым нужна невероятная производительность в играх с высоким разрешением по более разумной цене.

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Технические характеристики видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080:

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GPU - GA102

Техпроцесс - Samsung 8N нм

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Транзисторы - 28 млрд

SMs - 68

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Ядра CUDA - 8704

RT ядра - 68

Тензорные ядра - 272

Boost Clock - 1710 МГц

Скорость видеопамяти - 19 Гбит/с

VRAM - 10 ГБ

Ширина шины - 320

ROPs - 80

TMUs - 544

GFLOPS FP32 - 29768

RT TFLOPS - 58

Tensor TFLOPS (FP16) - 238

Пропускная способность - 760 ГБ/с

TBP - 320 Вт

Дата запуска - 17 сентября 2020 г.

Стартовая цена - 700 долларов

На Best Buy видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 будет продаваться по рекомендованной цене 700 долларов и будет доступна у других поставщиков. На веб-сайте NVIDIA RTX 3080 Ampere предлагается по стартовой цене от 63490 руб.

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Референсная NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere готова к продаже с 17 сентября на Best Buy и NVIDIA
Yolanda Tarska
20:17
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Референсная NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere готова к продаже с 17 сентября на Best Buy и NVIDIA
Saturianin
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