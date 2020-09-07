Референсная NVIDIA GeForce RTX 3080 Ampere готова к продаже с 17 сентября на Best Buy и NVIDIA
Перед запуском видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3080 менее, чем через 10 дней Best Buy уже размещает на своем веб-сайте референсную Founders Edition. Конечно, ее нельзя купить прямо сейчас, а придется подождать до 17 сентября.
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NVIDIA GeForce RTX 3080 станет одной из самой мощной видеокартой для игр с высокой частотой обновления и высоким разрешением и это будет отличная карта с трассировкой лучей для использования с разрешениями от 1440P до 4K. На данный момент известно, что карта обеспечит почти вдвое большую производительность, чем RTX 2080 Ti и это за половину цены. Это захватывающее время для покупателей, которым нужна невероятная производительность в играх с высоким разрешением по более разумной цене.
Технические характеристики видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080:
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GPU - GA102
Техпроцесс - Samsung 8N нм
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Транзисторы - 28 млрд
SMs - 68
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Ядра CUDA - 8704
RT ядра - 68
Тензорные ядра - 272
Boost Clock - 1710 МГц
Скорость видеопамяти - 19 Гбит/с
VRAM - 10 ГБ
Ширина шины - 320
ROPs - 80
TMUs - 544
GFLOPS FP32 - 29768
RT TFLOPS - 58
Tensor TFLOPS (FP16) - 238
Пропускная способность - 760 ГБ/с
TBP - 320 Вт
Дата запуска - 17 сентября 2020 г.
Стартовая цена - 700 долларов
На Best Buy видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 будет продаваться по рекомендованной цене 700 долларов и будет доступна у других поставщиков. На веб-сайте NVIDIA RTX 3080 Ampere предлагается по стартовой цене от 63490 руб.
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