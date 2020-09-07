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Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz

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На веб-сайте Videocardz.com сообщили о результатах работы Евразийской экономической комиссии (ЕКК), в отчетах перечислены новые необъявленные видеокарты серии GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte. Некоторые из этих моделей не попадут на рынок, но списки дают представление о том, что можно ожидать. Asus и Gigabyte показали информацию о более экзотических SKU, которые могут появиться на рынке - от вариантов с жидкостным охлаждением до сильно разогнанных моделей.

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Как сообщается, серии Asus ROG Strix и TUF будут включать ТОП-линейку и расширенные SKU для версий Ampere RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. TOP SKU Asus обычно являются вариантами с самой высокой тактовой частотой, в то время как модели Advanced будут вариантом «среднего уровня» с тактовой частотой ниже ТОП моделей, но выше базовой планки. Согласно списку ECC серия видеокарт Asus Dual предназначена только для графических процессоров RTX 3070 и нет никаких упоминаний о том, когда и будет ли Asus выпускать SKU RTX 3080 и выше, это связано с высокими показателями TDP RTX 3080 и 3090. Серия Dual будет включать расширенный ряд SKU и Evo SKU.

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Asus также готовит новые модели для линейки Ampere серии EK и KO. Это могут быть решения с водяным охлаждением такие, как со специальным блоком или AIO, а также карты форм-фактора mini-itx для RTX 3080 и 3090. Наконец, Asus делает неожиданное возвращение со своими турбо-картами в стиле нагнетателя. Это удивительно, т.к. нагнетатели печально известны своей слабостью в охлаждении больших и энергоемких графических процессоров.

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У Gigabyte также есть несколько модификаций и в первую очередь модели Xtreme, Master, Vision, Turbo и SKU с жидкостным охлаждением. Карты серий AORUS Xtreme и Master будут иметь массивные радиаторы настолько, что SKU Aorus RTX 3090 могут быть картами с размещением в четырех слотах. Если это правда, то 3090s будет самой толстой видеокартой в истории. Серия видеокарт Gigabyte Master и Xtreme не будут ограничиваться только RTX 3090 и RTX 3080, серия RTX 3070 получит такое же пополнение, перечислены конструкции с водяным блоком и в виде моноблока - модели с индексом W и WB.

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Серии карт Gigabyte Gaming и Eagle станут основными моделями компании, которые ориентированы на массовых потребителей. Далее следует линейка продуктов Gigabyte для создания контента - серия Vision. Серия Gigabyte Turbo может иметь другой дизайн кулера в стиле нагнетателя. После запуска в этом месяце видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000 Ampere компании Asus и Gigabyte предоставят полную информацию о выпускаемых видеокартах серии RTX 30.

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muas
12:50
Если ты берешь карту за 70к, жмотися 10к на хороший блок это откровенно плохое решение ну или очередной недалекий который берет железо на последние деньги.
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
DiLouk
12:50
Уж если мне мощности не хватит, что говорить о тех у кого всего 2 по 8пин. Должно быть те бп еще слабее.
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
muas
12:48
2x 8pin на аорусе при потреблении 3080 в 320W, это конечно мда....
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
lesik78
12:48
какая разница где, амдшные индусы сидят в индии, интеловские уже все в орегоне.
Процессоры Tiger Lake были разработаны преимущественно силами американских специалистов
Jaster
12:48
Жду с нетерпением.. приятные воспоминания от первых частей.
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DiLouk
12:44
Как что-то плохое :) Была у меня видеокарта с лягушенком в броне.
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
Jaster
12:44
Есть топ-игры, не важно с консолей они или нет. Важно что на ПК они актуальны.. ) А вот старье тестировать смысла нет, пусть и эксклюзивы для ПК.
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – сентябрь 2020
DiLouk
12:44
Повеселили. Легко представить. Однако, сомневаюсь что у них были карманные деньги на лоджитек с 10к дпи. В лучшем случае они могли себе купить G102 или вроде того.
Неизвестные и нереференсные видеокарты GeForce RTX 3000 Ampere от Asus и Gigabyte раскрыл Videocardz
Inqizitor
12:40
У меня до 1.3 были крэши, на последних дровах фреймтайм в 2 раза выше, чем на январских, фпс в некоторых сценах падал в хлам. После 1.3 - всё ок.
Оптимизация игр для консолей это миф – мой негативный опыт владения PlayStation 4
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