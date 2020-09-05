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На страницах производителей видеокарт ASUS и ZOTAC появилась информация о недорогих производительных графических ускорителях ASUS GeForce RTX 3070 DUAL (модель - DUAL-RTX3070-8G) и ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge (модель - ZT-A30700E-10P). Будущая видеокарта в производительном сегменте NVIDIA GeForce RTX 3070 использует память GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с и шиной памяти 256 бит, что дает RTX 3070 такую же пропускную способность памяти 448 Гбит/с, как и в RTX 2070. Для видеокарт RTX 3090 и RTX 3080 NVIDIA использует более быструю память GDDR6X со скоростью 19,5 Гбит/с и 19 Гбит/с соответственно, которые она разработала совместно с Micron Technology.

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Характеристики ASUS GeForce RTX 3070 DUAL:

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Интерфейс - PCI Express 4.0

VRAM - GDDR6 8GB

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OC Mode - 1755 MHz (Boost Clock)

Gaming Mode - 1725 MHz (Boost Clock)

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CUDA Core - 5888

Memory Speed - 14 Gbps

Memory Interface - 256-bit

Видеовыходы - 2 - HDMI 2.1, 3 - DisplayPort 1.4a

Поддержка HDCP 2.3

NVlink/ Crossfire Support - No

Рекомендуемый блок питания - 650W

Разъемы питания - 2 x 8-pin

Программное обеспечение - ASUS GPU Tweak II & Driver

Размеры - 26,7 х 13,5 х 5,2 см

Толщина - 2.7 слота













Характеристики ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge:

CUDA Core - 5888

VRAM - GDDR6 8GB

Memory Interface - 256-bit

Тактовая частота (Boost) - 1725 MHz

Memory Speed - 14 Gbps

Интерфейс - PCI Express 4.0

Видеовыходы - 3 x DisplayPort 1.4a, 1 х HDMI 2.1 с поддержкой 8K/60FPS или 4K/120FPS

Поддержка HDCP 2.3

Рекомендуемый блок питания - 650W

Разъемы питания - 2 x 8-pin

Размеры - 231.9 x 141.3 x 41.5

NVIDIA планирует выпустить видеокарту GeForce RTX 3070 в октябре по цене от 500 долларов.