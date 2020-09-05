ASUS и ZOTAC в недорогих GeForce RTX 3070 Ampere используют медленную GDDR6, как и в RTX 2070
На страницах производителей видеокарт ASUS и ZOTAC появилась информация о недорогих производительных графических ускорителях ASUS GeForce RTX 3070 DUAL (модель - DUAL-RTX3070-8G) и ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge (модель - ZT-A30700E-10P). Будущая видеокарта в производительном сегменте NVIDIA GeForce RTX 3070 использует память GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с и шиной памяти 256 бит, что дает RTX 3070 такую же пропускную способность памяти 448 Гбит/с, как и в RTX 2070. Для видеокарт RTX 3090 и RTX 3080 NVIDIA использует более быструю память GDDR6X со скоростью 19,5 Гбит/с и 19 Гбит/с соответственно, которые она разработала совместно с Micron Technology.
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Характеристики ASUS GeForce RTX 3070 DUAL:
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Интерфейс - PCI Express 4.0
VRAM - GDDR6 8GB
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OC Mode - 1755 MHz (Boost Clock)
Gaming Mode - 1725 MHz (Boost Clock)
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CUDA Core - 5888
Memory Speed - 14 Gbps
Memory Interface - 256-bit
Видеовыходы - 2 - HDMI 2.1, 3 - DisplayPort 1.4a
Поддержка HDCP 2.3
NVlink/ Crossfire Support - No
Рекомендуемый блок питания - 650W
Разъемы питания - 2 x 8-pin
Программное обеспечение - ASUS GPU Tweak II & Driver
Размеры - 26,7 х 13,5 х 5,2 см
Толщина - 2.7 слота
Характеристики ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge:
CUDA Core - 5888
VRAM - GDDR6 8GB
Memory Interface - 256-bit
Тактовая частота (Boost) - 1725 MHz
Memory Speed - 14 Gbps
Интерфейс - PCI Express 4.0
Видеовыходы - 3 x DisplayPort 1.4a, 1 х HDMI 2.1 с поддержкой 8K/60FPS или 4K/120FPS
Поддержка HDCP 2.3
Рекомендуемый блок питания - 650W
Разъемы питания - 2 x 8-pin
Размеры - 231.9 x 141.3 x 41.5
NVIDIA планирует выпустить видеокарту GeForce RTX 3070 в октябре по цене от 500 долларов.
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