Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Официально анонсирована недорогая NVIDIA GeForce RTX 3070 Ampere "Gaming King", которая на 60% мощнее RTX 2070

[ ] для раздела Блоги
+
Рухнула цена 2080 Super перед приходом 3ххх
RTX 2060 - цена упала после анонса 3xxx
РУХНУЛА цена RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Официально анонсирован графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3070 Ampere, который занимает место самой популярной флагманской карты линейки GeForce RTX 30 в сегменте мейнстрима и быстрее, чем RTX 2080 Ti. RTX 3070 оснащен GPU GA104 - второй по быстродействию чип в линейке Ampere.

реклама

Для RTX 3070 NVIDIA задействовала 46 модулей SM или 5888 ядер CUDA. RTX 3070 также поставляется с ядрами RT (Ray-Tracing) следующего поколения, новыми ядрами Tensor и SM.

анонсы и реклама
50% скидки в Ситилинке - промокод внутри
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке
Новейшая RTX 4000 - 76тр
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя

RTX 3070 имеет 8 ГБ GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с, которая вместе с 256-битным интерфейсом обеспечивает общую пропускную способность 512 Гбит/с.

реклама

Охлаждение и дизайн видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 - это конструкция нового поколения NVTTM Founders Edition. В отличие от новой системы охлаждения на передней и задней панели, которую используют RTX 3090 и  RTX 3080 в RTX 3070 применяется охлаждение с двумя вентиляторами и подачей воздуха к центральному радиатору.

реклама


реклама

В системе охлаждения Founders Edition используется радиатор полностью из алюминиевого сплава, который имеет наноуглеродное покрытие и действительно должен хорошо охлаждать. Плата и питание NVIDIA GeForce RTX 3070 созданы для разгона! Спецификации, цены и даты выпуска видеокарт NVIDIA RTX 3000 серии Ampere:

NVIDIA GeForce RTX 3070 поступит в продажу в октябре. Первой волной графических карт NVIDIA GeForce RTX 3070 станет эталонный вариант Founders Edtion, который будет стоить 500 долларов. GeForce RTX 3070 - это "Игровой король" с производительностью на 60% выше, чем у его предшественника RTX 2070, который поддерживает игры AAA следующего поколения с плавной частотой кадров даже при самых требовательных разрешениях 4K.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
6
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
4
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
33
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime B460-Plus
46
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
24
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
31
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Cylon Pro
13
Обзор и тестирование видеокарты ASUS Dual Radeon RX 5700 XT EVO OC (Dual-RX5700XT-O8G-EVO)
29
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Rainbow Six Siege с API Vulkan
10

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: август 2020
30 августа 2020 31
Игровой компьютер до 40 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
23 августа 2020 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: август 2020
31 августа 2020 22
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: август 2020
26 августа 2020 29
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
2 сентября 2020 33
Деньги вперед: главные игры сентября 2020 года
31 августа 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздник геймера - в Uplay можно бесплатно забрать сразу две знаменитые игры французского издателя Ubisoft
16
Представлен новый король гейминга - RTX 3070 - в два раза дешевле и быстрее RTX 2080 Ti
121
AMD озадачена выводами некоторых обывателей об отставании RDNA 2 от Ampere
100
NVIDIA GeForce RTX 3080 оказалась на 60-100 % производительнее RTX 2080 — первое тестирование от Digital Foundry
170
GeForce RTX 2080 Ti на вторичном рынке резко упали в цене
126
Стали известны рублёвые цены видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070
155
Три наиболее популярных смартфона Xiaomi 2019 года получили глобальную прошивку MIUI 12 на Android 10
1
ASUS представила видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3090, 3080 и 3070 в исполнении ROG Strix, TUF Gaming и Dual
178
Официальная российская цена HUAWEI P30 упала на 17 тысяч рублей – игровой процессор, тройная 40-Мп камера, NFC и сверхбыстрая зарядка по самой низкой стоимости на отечественном рынке
4
Майнеры раскупили все видеокарты Radeon RX 5700 ХТ – на очереди GeForce RTX 2080 Super и сверхмощная GeForce RTX 3080
50
Sony Xperia 5 сильно упал в цене – Snapdragon 855, IP68, экран OLED, стереозвук и аккумулятор ёмкостью 3140 мА*ч
+
NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
59
Digital Foundry одними из первых получили в свои руки RTX 3080 - в первых тестах новый флагман показывает себя до 80% лучше чем RTX 2080
48
CD Projekt RED пообещала скоро опубликовать системные требования Cyberpunk 2077 и успокоила владельцев SSD
11
Начало продаж игровых NVIDIA Ampere: разбираемся с датами
58
Прошивка MIUI 12 стала доступна для 37 смартфонов Xiaomi
8
OnePlus 7 Pro сильно подешевел – Snapdragon 855, дисплей 3K, NFC и аккумулятор ёмкостью 4000 мА*ч по низкой цене
3
Стали известны цены RTX 3070, 3080 и 3090 в нереференсном исполнении от сторонних вендоров Gigabyte, ASUS, INNO3D и MSI
36
Игровой 8-ядерный процессор Core i7-9700KF подешевел на 111 долларов – 4.7 ГГц и высокая игровая производительность по выгодной цене
6
Huawei урезала цены на смартфоны в России – сильно подешевели Huawei P40 Pro+, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 30 Pro и другие устройства
3

Популярные статьи

5 причин, по которым я окончательно перешел с Windows 10 LTSB\LTSC на Windows 10 Pro
89
В погоне за производительностью: видеокарты – сентябрь 2020
33
Собираем оптимальный игровой ПК для Cyberpunk 2077 и других хитов 2020 года
72
Маршрутизатор Huawei WIFI AX3 Dual-core – сыровато, но употребимо
8
Репортаж с презентации новых технологий и ультрабуков ASUS
4
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B460M-Plus
6
Были представлены новые видеокарты ASUS на базе чипов RTX 3000-й серии
+

Сейчас обсуждают

Денис Голюшев
15:40
А свинину мы любим
8-ядерный игровой процессор AMD Ryzen 7 3800X подешевел на 80 долларов – цена геймерского чипа уже дешевле младшей версии – Ryzen 7 3700X
Денис Голюшев
15:38
Каким образом 6 и 8 ядер равна в проф. Задачах?
8-ядерный игровой процессор AMD Ryzen 7 3800X подешевел на 80 долларов – цена геймерского чипа уже дешевле младшей версии – Ryzen 7 3700X
Рустам Сапралиев
15:36
То что не влезет в видео память, будет всегда наготове в оперативке. Самые востребованные данные в видеопамяти, менее востребованные данные остаются в оперативке, если не влезли в видеопамять. Хуже, к...
NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
Dontkillme
15:35
рузен рузен кукурузен
Собираем оптимальный игровой ПК для Cyberpunk 2077 и других хитов 2020 года
Анатолий Кочин
15:34
У Вас наверное комп работает 24/7, если настолько заморочились с питанием??? Хотя думаю просто расчет на покупку 8-ядерного процессора...Сборка, для своего времени, очень не дешевая, мягко говоря. Это...
Собираем оптимальный игровой ПК для Cyberpunk 2077 и других хитов 2020 года
Kasyan
15:34
Таким как он лишь бы поныть!
Министерство финансов РФ планирует ввести 13% налог на прибыль для продавцов подержанных вещей через Avito
TNT
15:33
Ну, с другой стороны, есть же еще 3600. Мне вот удалось купить обычный 3600 за 12. 3600 явно холоднее и менее требователен к питанию, в проф задачах процессоры практически равны, разница совсем уж неб...
8-ядерный игровой процессор AMD Ryzen 7 3800X подешевел на 80 долларов – цена геймерского чипа уже дешевле младшей версии – Ryzen 7 3700X
Рустам Сапралиев
15:30
В США нет НДС, вместо него налог с продаж от 0 до 10,5% в зависимости от штата. Можно поехать в штат, где налог 0% и купить за 700 долларов.
NVIDIA признала, что GeForce RTX 3080 получила 10 Гбайт памяти в результате компромисса
abdulla
15:30
в играх разница в среднем 13%. 13. если взять 3800х - наверное 14 будет. Платить сверху 155% за буст в 13-14% мягко говоря неразумно.
8-ядерный игровой процессор AMD Ryzen 7 3800X подешевел на 80 долларов – цена геймерского чипа уже дешевле младшей версии – Ryzen 7 3700X
Alex TOPMAN
15:26
Может выразился непонятно: две 1080 Ti мне дадут почти 200% прирост против одной 1080 Ti (т.к. каждая карта рендерит свой ракурс и ЦП их тут не ограничивает, в отличие от обычного SLI). А одна 3080 та...
Российский б/у рынок отреагировал на скорый выход видеокарт Ampere - RTX 2080 от 40 0000 рублей, RTX 2080 Ti от 50 000 рублей - цены падают ежедневно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем