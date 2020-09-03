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Официально анонсирован графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3070 Ampere, который занимает место самой популярной флагманской карты линейки GeForce RTX 30 в сегменте мейнстрима и быстрее, чем RTX 2080 Ti. RTX 3070 оснащен GPU GA104 - второй по быстродействию чип в линейке Ampere.

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Для RTX 3070 NVIDIA задействовала 46 модулей SM или 5888 ядер CUDA. RTX 3070 также поставляется с ядрами RT (Ray-Tracing) следующего поколения, новыми ядрами Tensor и SM.

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RTX 3070 имеет 8 ГБ GDDR6 со скоростью 16 Гбит/с, которая вместе с 256-битным интерфейсом обеспечивает общую пропускную способность 512 Гбит/с.

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Охлаждение и дизайн видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3070 - это конструкция нового поколения NVTTM Founders Edition. В отличие от новой системы охлаждения на передней и задней панели, которую используют RTX 3090 и RTX 3080 в RTX 3070 применяется охлаждение с двумя вентиляторами и подачей воздуха к центральному радиатору.

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В системе охлаждения Founders Edition используется радиатор полностью из алюминиевого сплава, который имеет наноуглеродное покрытие и действительно должен хорошо охлаждать. Плата и питание NVIDIA GeForce RTX 3070 созданы для разгона! Спецификации, цены и даты выпуска видеокарт NVIDIA RTX 3000 серии Ampere:

NVIDIA GeForce RTX 3070 поступит в продажу в октябре. Первой волной графических карт NVIDIA GeForce RTX 3070 станет эталонный вариант Founders Edtion, который будет стоить 500 долларов. GeForce RTX 3070 - это "Игровой король" с производительностью на 60% выше, чем у его предшественника RTX 2070, который поддерживает игры AAA следующего поколения с плавной частотой кадров даже при самых требовательных разрешениях 4K.