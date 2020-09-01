ASUS показала GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 Ampere с мощным охлаждением на 2,9 слота
Линейка видеокарт ASUS серии GeForce RTX 3000 Ampere ROG STRIX и TUF Gaming просочилась на GamerSky. Графические карты включают модели GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070.
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Серия ASUS GeForce RTX 30 будет включать в себя три серии видеокарт, флагманские варианты ROG STRIX, варианты TUF Gaming с заводским разгоном и стандартные варианты Dual. RTX 3090 и RTX 3080 будут представлены в вариантах ROG STRIX и TUF Gaming, а RTX 3070 - во всех трех моделях.
Видеокарты серии ASUS ROG STRIX GeForce RTX 30 с более агрессивным внешним видом выглядят впечатляюще и поставляются с тремя осевыми вентиляторами с 13 лопастями и массивным радиатором под кожухом. Конструкция охлаждения имеет толщину 2,9 слота. Радиатор состоит из объемного пакета алюминиевых ребер, в котором используется не менее 6 тепловых трубок.
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Варианты выходов на видеокартах ROG STRIX GeForce RTX 3090, ROG STRIX 3080 и ROG STRIX 3070 будут включать 3 порта DisplayPort 1.4a и 2 порта HDMI 2.1. Подтверждено, что варианты ROG STRIX будут иметь стандартные и заводские варианты разгона. Кроме этого, ASUS GeForce RTX 3090 и RTX 3080 ROG STRIX будут иметь три 8-контактные разъемы питания, а ROG STRIX RTX 3070 будет иметь два 8-контактных разъема.
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Серия ASUS TUF Gaming в своей линейке использует массивный кулер, который установлен во всех трех вариантах - GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070. В линейке ASUS Gaming будет использоваться модифицированная печатная плата, которая может поддерживать все функции Ampere.
Как и линейка ROG STRIX, серия TUF Gaming будут оснащены вентиляторами на базе технологии Axial, но с 9 лопастями, в отличие от 13 лопастей в ROG STRIX. Карты серии TUF Gaming имеют те же выходы, что и варианты ROG STRIX, которые состоят из 3 портов DisplayPort 1.4a и 2 портов HDMI 2.1. Наконец, на боковой стороне карты можно увидеть небольшой логотип TUF Gaming, который светится ярко-оранжевым цветом. Все модели TUF Gaming, включая RTX 3090 и RTX 3080, будут питаться от двух 8-контактных разъемов.
Модель ASUS GeForce RTX 3070 Dual будет иметь конструкцию с двумя вентиляторами, занимать два слота и питаться от двух 8-контактных разъемов. Карта также будет оснащена прочной задней панелью и двумя осевыми вентиляторами.
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