Нереференсные GeForce RTX 3090 и RTX 3080 Ampere от Inno3D имеют усиленное охлаждение
В сеть просочилась информация о линейке новых видеокарт Inno3D серии GeForce RTX 30 Ampere, в которую входят - GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Семейство Inno3D RTX 30 представленное в моделях iChill X4, iChill X3, Twin Gaming X2 и Gaming X3 предложит улучшенные характеристики охлаждения по сравнению с моделями предыдущего поколения.
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В модельный ряд Inno3D входит, как минимум шесть видеокарт, который включает в себя массивные варианты iChill X4 и iChill X3 в традиционном дизайне.
Видеокарты серии Inno3D GeForce RTX 3090 и RTX 3080 iChill X4 - это флагманские пользовательские модели, которые имеют толщину на 2,5 слота и систему охлаждения с тремя вентиляторами.
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Карты имеет обновленный дизайн, который выглядит впечатляюще вместе с подсвечиваемой боковой панелью RGB и логотипом iChill. В картах установлен четвертый небольшой вентилятор сбоку, который Inno3D уже давно использует в своей серии iChill X4.
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Серия Inno3D GeForce RTX 30 iChill X3 имеет тот же дизайн, что и серия iChill X4 кроме того, что у нее нет четвертого вентилятора сбоку. Модели iChill X4 и iChill X3 будут поставляться с металлической задней стенкой.
Стандартная GeForce RTX 3090 Gaming X3 имеет конструкцию охлаждения с тремя вентиляторами с толщиной на 2,5 слота с массивным радиатором, который состоит из двух отдельных блоков алюминиевых ребер соединенных между собой тепловыми трубками.
GeForce RTX 3080 Twin X2 OC - это разогнанная на заводе модель, которая имеет толщину 2,5 слота и конструкцию с двумя вентиляторами. Карта имеет металлический серебристый и матово-черный цвет кожуха под которым установлен большой алюминиевый радиатор. Другая информация о характеристиках видеокарт Inno3D GeForce RTX 3000 Ampere отсутствует.
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