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Компания NVIDIA готовится к анонсу линейки видеокарт следующего поколения - серии GeForce RTX 3000. Основанные на графической архитектуре Ampere линейка видеокарт GeForce RTX 30 принесет ряд новых игровых технологий, обеспечивая при этом более высокую производительность и эффективность, чем видеокарты серии GeForce RTX 20 текущего поколения.

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Мероприятие будет проведено генеральным директором NVIDIA, Jensen Huang, который выйдет на сцену, чтобы объявить следующую большую главу в играх на новых видеокартах GeForce RTX 30, презентация будет транслироваться в прямом эфире на Twitch.tv. Можно ожидать целый ряд анонсов, включая новые видеокарты, новые игровые функции и новейшие технологии, которые сделают игры и сборку ПК еще лучше и более интересными.

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Подтверждено, что NVIDIA анонсирует на мероприятии видеокарты серии GeForce RTX 30 следующего поколения, представив как минимум три новых продукта: флагманскую видеокарту GeForce RTX 3090, а также GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. На мероприятии может быть много сюрпризов, а прямая трансляция начнется менее, чем через 12 часов!

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Спецификации и даты выпуска линейки видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3000 Ampere представлены ниже:

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