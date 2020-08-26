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GUNNAR Optiks выпустила универсальные очки Lightning Bolt 360 - "Святой Грааль" для геймеров

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Компания GUNNAR Optiks объявила о начале продаж игровых очков Lightning Bolt 360 (LB360), которые соединили в себе 15-летний опыт прогрессивных технологий производства линз, разработки конструкции оправ и изучении отзывов игроков. LB360 представляют собой универсальные игровые очки для взыскательных геймеров.

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Одной из важной инновационной конструктивной особенностью LB360 является заушник, который помогает снять давление с лицевой части головы. Очки поставляются с двумя типами сменных линз ("Amber" для игр в помещении и "Sun" для использования на улице), тремя накладками для переносицы и тремя различными сменными дужками: "standard", "strap option" и "post", для получения высокого комфорта при использовании гарнитуры. Очки LB360 дают возможность играть с удобством, настраиваемой фокусировкой и предотвращением сухости глаз во время продолжительных игровых сессий, а также защищают глаза от негативных эффектов нагрузки на глаза и воздействия синего цвета от линз.

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Директор по маркетингу, играм и бренду GUNNAR, Georgina Petrie, сказала - "Прислушавшись к отзывам игрового сообщества стало ясно, что давление на виски и головные боли при ношении гарнитуры - это две большие проблемы, которые необходимо было решить и поэтому родилась идея конструкции LB360". "Но мы не остановились на достигнутом и хотели предоставить больше, чем просто игровые очки, а разработать изделие, которое могло бы удовлетворить любой сценарий использования очков для всех кто серьезно относится к играм - игры на ходу, в помещении или на улице, с гарнитурой или без гарнитуры - создать настоящее предложение для элитных игр. Мы очень рады, что сегодня наконец-то представляем очки LB360 для геймеров по всему миру".

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В конечном итоге LB360 включают шесть вариантов использования очков в одной паре и выпускаются в трех версиях: GUNNAR, 6 Siege и ESL. Полный комплект включает стилизованную трансформируемую оправу для удобной посадки, три сменных варианта дужек для максимальной совместимости с гарнитурой и три насадки для переносицы (S, M, L) и идеальной посадки. Кроме этого, очки поставляются с двумя сменными наборами линз (Amber, BLPF 65 и Sun, BLPF 90 со 100% блокировкой УФ-излучения), а также сумкой, салфеткой и мини-боксом для переноски и хранения аксессуаров в одном месте.

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GUNNAR изготовили запатентованную технологию линз, которая клинически подтверждена и рекомендована врачом и не только улучшает фокусировку на близком расстоянии, но и уменьшает сухость глаз, минимизирует блики, а также блокирует синий свет. Очки LB360 можно приобрести на сайтах GUNNAR.com и Amazon, а также в других крупных интернет-магазинах по всему миру по цене всего от 130 долларов с одним набором линз и от 350 долларов с двойным набором линз.

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Svarr51
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