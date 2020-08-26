Asus выпускает самый быстрый игровой монитор ROG Swift PG259QN с частотой экрана 360 Гц в сентябре
Компания Asus официально анонсировала в пресс-релизе самый быстрый игровой монитор ROG Swift PG259QN с частотой до 360 кадров в секунду. Этот монитор имеет 24,5-дюймовый FHD-экран с матрицей "Fast IPS", время отклика 1 мс, совместимость с G-Sync, поддержку стандарта HDR 10 и должен выйти в сентябре. Asus стала первой компанией, которая достигла эту черту, хотя Acer и Alienware тоже стремятся в ближайшее время достичь рубежа в 360 Гц.
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Впервые этот монитор был представлен на выставке CES в январе этого года под названием ROG Swift 360. На выставке представитель NVidia сказал, что дисплей ROG Swift PG259QN предназначен для киберспортсменов и может обновлять кадры каждые 2,8 мс.
Большинство лучших мониторов сейчас работают в диапазоне от 144 Гц до 240 Гц, хотя есть несколько вариантов с частотой 300 Гц. Asus пока еще не объявила официальную цену, но она наверняка будет больше, чем у монитора с частотой 280 Гц - Asus TUF Gaming VG279QM за 450 долларов. Не говоря уже о том, что для ROG Swift PG259QN понадобится мощная видеокарта, которая сейчас готовится к выпуску - NVidia RTX 3090, чтобы действительно достичь его производительности и использовать все преимущества 360 Гц.
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При такой высокой частоте кадров остается спорным такой момент: сможет ли обычный человек увидеть разницу между этим монитором и более дешевым вариантом. Но, если вы играете во множество динамичных игр, например Fortnite, то ROG Swift PG259QN 360Hz незаменим для этого. В мониторе используется несколько вариантов подключения - три порта USB 3.0, порты HDMI 2.0 и DisplayPort, а также встроенное программное обеспечение для добавления перекрестия, таймеров и других наложений в ваш видеопоток.
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