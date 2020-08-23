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Пользователь YouTube Buildzoid на своем канале Actually Hardcore Overclocking продемонстрировал, как можно разогнать процессор AMD Ryzen серии 3000 Matisse на бюджетной материнской плате с чипсетом A520. Раньше сообщалось, что платы с чипсетами AMD серии A не поддерживают разгон процессора. Buildzoid доказал - разгон BCLK (базовая частота процессора) на материнской плате Gigabyte A520M H работает нормально. Пока неизвестно, поддерживают ли другие поставщики разгон BCLK на своих платах с A520 или это обходное решение только Gigabyte.

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Для демонстрации Buildzoid разогнал AMD Ryzen 5 3600 на материнской плате Gigabyte A520M H, которая продается примерно за 80 долларов. Он подчеркнул, что материнская плата была на заводской прошивке F1. Сейчас Gigabyte выпустила прошивку F2 для A520M H и неизвестно исправила или нет Gigabyte возможность разгона BCLK в новой прошивке. Buildzoid поднял частоту процессора Ryzen 5 3600 до 4389 МГц на всех шести ядрах, увеличив BCLK до 108 МГц. Процессор AMD Ryzen 5 3600 имеет частоту разгона для всех ядер около 4,2 ГГц, в зависимости от материнской платы, охлаждения и рабочей нагрузки.

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Buildzoid считает, что разгон BCLK на чипсете A520 частично связан с технологией AMD Precision Boost Overdrive (PBO) и ему пришлось изменить ограничение мощности процессора в секции расширения XFR (Extended Frequency Range) платы. Теоретически можно разогнать более мощные чипы AMD Ryzen такие, как Ryzen 9 3950X на материнских платах AMD A520. Это заманчиво, но при повседневной работе лучше этого не делать, поскольку материнские платы с A520 в основном поставляются с базовыми подсистемами подачи питания, которые предназначены только для работы процессора на штатных скоростях.