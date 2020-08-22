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Мобильные AMD Ryzen 5000 "Van Gogh" с LPDDR5 и GPU Navi 21 с RDNA 2 могут заменить Intel Tiger Lake в 2021-м

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AMD готовит новую линейку мобильных процессоров APU Ryzen 5000 "Van Gogh" с низким энергопотреблением и будут иметь совершенно другую архитектуру по сравнению с APU Ryzen 5000 "Cezanne" в сегментах серий U и H. От пользователя Twitter Patrick Schur удалось узнать некоторые интересные новые подробности относительно APU "Cezanne" на базе Zen 3 и APU "Van Gogh" на основе Zen 2, которые являются частью семейства Ryzen 5000.

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В твите упоминается, что APU AMD Ryzen "Van Gogh" со сверхнизким энергопотреблением будут использовать две ключевые технологии - архитектуру CPU Zen 2 и GPU RDNA 2 в конфигурациях с TDP 7,5–18 Вт. Конструкция процессоров будет отличаться от всего, что AMD делала на платформе ПК. Существующие APU Ryzen 4000 Renoir используют архитектуру CPU Zen 2 и GPU Vega, в то время, как готовящееся семейство APU "Cezanne" будет включать в архитектуру CPU Zen 3 и GPU Vega Enhanced.

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Хотя мы уже знаем весь потенциал архитектуры ЦП Zen 2, вполне Вероятно, что архитектура APU "Van Gogh" будут основаны на усовершенствованном 7-нм технологическом узле или Zen 2+, который обеспечит повышенную эффективность и с другой стороны GPU получит большое обновление в виде RDNA 2. Графические процессоры AMD RDNA 2 обеспечат улучшенную производительность на ватт по сравнению с RDNA 1, которая увеличится на 50%. Конструкция интегрированного чипа "Van Gogh" будет первой, которая покажет работу графических процессоров Navi 2X следующего поколения в монолитной конструкции APU.

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Ожидается, что APU AMD Ryzen "Van Gogh" будут иметь память LPDDR5, которая обеспечит более высокую скорость передачи данных на 50%, а также более высокую пропускную способность и сможет показать лучшую графическую производительность. AMD Ryzen "Van Gogh" могут занять место и составить конкуренцию в сегменте ноутбуков процессорам Intel Tiger Lake-Y 9W и Tiger Lake-U 15W.

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Маломощные мобильные APU AMD Ryzen 5000 "Van Gogh" с процессором Zen 2 и графическим процессором Navi 21 могут быть представлены в конце 2020 года или вместе с семейством AMD Ryzen 5000 "Cezanne" на CES 2021.

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