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Не так давно система на платформе с процессором AMD Ryzen 7 4700GE Renoir почти побила мировой рекорд по разгону памяти DDR4. Оверклокерам из команды Asus ROG удалось разогнать одну планку памяти DDR4 до ошеломляющей частоты свыше 6666 МГц, завоевав корону высшей скорости DDR4 и сделав самой высокой тактовой частотой памяти за все время.

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Новая запись в HWBot доказала то, что некоторые считали невозможным много лет назад - AMD предлагает лучший контроллер памяти в потребительском пространстве x86. Пользователь под псевдонимом Bianbao XE достиг частоты 3333,3 МГц (6666,6 МГц) на одной планке памяти Crucial Ballistix Max, заводская частота памяти составляет всего 2666 МГц , а предыдущий рекорд - 3332,7 МГц.

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Такой разгон проведен на материнской платой ASUS ROG Strix B550-I Gaming в паре с процессором AMD Ryzen 7 4700GE Renoir. Материнские платы Mini-ITX часто используются для разгона памяти из-за более коротких связей между процессором и памятью. Сам APU был разогнан до 1889 МГц, хотя работал при 1,5 В. Конечно, для достижения этой цели тайминги памяти были подняты до значений 30-27-27-58, но это предназначалось только для достижения максимальной производительности памяти.