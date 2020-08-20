NVIDIA GeForce RTX 3090 или 3080 Founders Edition - плата PG133A прошла сертификацию RRA
Запуск видеокарт NVIDIA следующего поколения серии Ampere приближается и наблюдаются последние шаги в подготовке к выпуску ускорителей GeForce RTX 3000. Плата PG133 неоднократно упоминалась в различных утечках за последние несколько недель, а информатор kopite7kimi определял ее, как плату для будущих видеокарт с процессором GA102.
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Эти платы используются NVIDIA для нескольких моделей на базе одного и того же графического процессора, а видеокарты используют одинаковую конструкцию платы с небольшими изменениями в силовых каскадах или компоновке памяти.
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NVIDIA представила Корейскому национальному агентству радиоисследований (RAA) дизайн платы PG133A для сертификации, которая уже показывалась в предыдущих утечках с новой конструкцией печатной платы и охлаждающим решением. Сертификация обычно является последним шагом перед выходом продукта на рынок.
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Конструкция платы PG133A вряд ли будет использоваться в серии Quadro, т.к. в них обычно применяли собственные конструкции плат с различными конфигурациями и схемами подачи питания. Другой вариант платы под названием PG132 будет принят партнерами в совете директоров. Плата PG133A будет эксклюзивной для NVIDIA Founders Edition.
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