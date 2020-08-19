ASRock предлагает 6 недорогих качественных плат с AMD A520 для AMD Ryzen 3000 и Ryzen 4000 Zen 3
Один из ведущих мировых производителей материнских плат компания ASRock представляет новую линейку из шести плат с чипсетом AMD A520 и поддержкой процессоров AMD Ryzen следующего поколения под кодовым названием Vermeer, а также APU Ryzen под кодовым названием Cezanne, с ценой около $100 и выпуском в ближайшее время.
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Недавно произведенные платы ASRock AMD A520 для настольных ПК обеспечат полную поддержку новейших процессоров AMD Ryzen 3000 и улучшенную производительность, с поддержкой Ryzen 4000 Zen 3 в будущем.
Материнские платы компании ASRock линейки A520 Mini-ITX и Micro-ATX включают широкий набор опций для всех и предлагает изделия соответствующие вашим потребностям.
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ASRock предлагает полноценное решение Micro-ATX с платой A520M Pro4, для использования всех 4 слотов DIMM и достижения максимальной емкости DRAM. A520M Pro4 также обеспечивает хорошую расширяемость с помощью двух слотов SSD M.2 с радиатором и множеством портов USB.
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На ASRock A520M Pro4 используется утилита Nahimic Audio, которая предлагает наиболее яркие впечатления от прослушивания с богатыми деталями и подключением наушников или динамиков через USB, Wi-Fi, аналоговый выход или даже HDMI.
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ASRock предлагает на выбор все виды решений, например - материнскую плату Mini-ITX A520M-ITX/ac, которая оборудована всем необходимым, включая решение VRM Dr.MOS, Wi-Fi 802.11ac и радиатор с полным покрытием для SSD M.2.
Корпоративный вице-президент и генеральный менеджер подразделения клиентских компонентов AMD компании ASRock, Chris Kilburn, сказал - «Мы рады представить набор плат с чипсетом AMD A520, который предлагает надежную платформу для процессоров Ryzen 3-го поколения для настольных ПК, а также обещает поддержку новой архитектуры Zen 3 в будущем. С креативным дизайном в различных форм-факторах от Mini-ITX до полноразмерного Micro-ATX в сочетании с множеством вариантов подключения от наших партнеров чипсет A520 будет предлагать оптимизированную и надежную платформу, которая удовлетворит даже самых требовательных пользователей домашних и офисных ПК».
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