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В течение последних нескольких лет все основные производители памяти NAND боролись за создание флэш-памяти с самым большим количеством слоев. Сегодня южнокорейский производитель памяти SK Hynix выпускает твердотельные накопители Gold P31 на открытый потребительский рынок и является первой компанией, которая продает твердотельные накопители с 128-слойной флэш-памятью 4D NAND.

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Твердотельные накопители Gold P31 представлены в виде SSD дисков M.2 NVMe емкостью 500 ГБ или 1 ТБ, которые работают через интерфейс PCIe 3.0. Оба накопителя имеют скорость чтения до 3500 МБ/с и записи до 3200 МБ/с, что соответствует лучшим накопителям NVMe на базе PCIe 3.0.

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SK Hynix заявляет, что качество дисков будет таким же, как у Samsung 970 Evo. Надежность Gold P31 была проверена и подтверждена в течение 1000 часов испытаний на долговечность при высоких температурах (HTOL) со средней наработкой на отказ (MTBF) достигающей 1,5 миллиона часов. На SSD Gold P31 также предоставляется пятилетняя гарантия.

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В настоящее время Samsung работает над 160-слойной NAND-памятью, Intel над 144-слойной, YMTC над 128-слойной 3D-NAND, но ни один из них еще не выпустил диски на рынок. SSD SK Hynix Gold P31 емкостью 1 ТБ на Amazon стоит всего 135 долларов, а вариант емкостью 500 ГБ - 75 долларов.