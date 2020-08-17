Новый Nvidia GeForce 452.06 WHQL оптимизирован для Microsoft Flight Simulator, WoW, 8 мониторов и 23 игр
Сегодня Nvidia выпустила новый графический драйвер Game Ready 452.06 WHQL с оптимизацией производительности, профилей и исправлением ошибок для Microsoft Flight Simulator. Также, драйвер Nvidia GeForce Game Ready поставляется с дополнительной поддержкой игр Tony Hawk's Pro Skater 1 & 2, A Total War Saga: Troy и в новую версию игры World of Warcraft Shadowlands добавил трассировку лучей.
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Игра Microsoft Flight Simulator позволяет испытать радость полета в игре нового поколения. Путешествуйте по миру с улучшенной детализацией: более 37 тысяч аэропортов, 2 миллиона городов, 1,5 миллиарда зданий, реальные горы, дороги, деревья, реки, животные, транспорт и многое другое. Оттачивайте свои навыки пилота в различных самолетах - от легких до коммерческих.
Nvidia также добавила поддержку восьми новых мониторов, совместимых с G-Sync, включая пять моделей от Acer, одну от Asus и одну от Lenovo. Nvidia также обновила GeForce Experience, добавив автоматические оптимизированные настройки для следующих 23 игр, полную информацию можно посмотреть по этой ссылке.
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GeForce Experience может автоматически выбирать правильные настройки в зависимости от конфигурации вашей системы и монитора. Чтобы загрузить драйвер Nvidia перейдите на страницу загрузки и введите свои данные.
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