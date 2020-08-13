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Intel подтвердила, что процессоры Sapphire Rapids будут поддерживать DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1 и конкурировать с AMD EPYC Genoa Zen 4

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На конференции Architecture Day 2020 Intel подтвердила запуск платформы ЦП Sapphire Rapids в 2021 году. Sapphire Rapids будет поддерживать память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0 и станет процессором для центров обработки данных следующего поколения с добавлением CXL 1.1.

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Intel не раскрыла архитектуру техпроцесс Saphire Rapids, но скорее всего он будет основан на 10-нм технологическом процессе SuperFin Enhanced компании, использует Total Memory Encryption (TME) и приходит на смену процессорам Ice Lake. TME - это функция, которая полностью шифрует память и уже присутствует в Tiger Lake.

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Intel также подтвердила, что в конце 2020 года они выпустят новую 144-слойную флеш-память 3D-HAND QLC, которая будет быстрее, чем в среднем по отрасли и получит увеличение плотности на 50% по сравнению с QLC третьего поколения Intel. Это связано с их усилиями по объединению центров обработки данных. Вся платформа будет конкурировать с линейкой AMD EPYC Genoa на базе Zen 4, которая также перейдет на новую платформу с сокетом SP5.

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AMD пообещала новую память вместе с новыми возможностями для линейки Genoa, которые будут включать поддержку DDR5 и PCIe 5.0. С помощью Sapphire Rapids Intel планирует конкурировать с AMD в двух ключевых направлениях - увеличение производительности ядра и снижение совокупной стоимости в долларах на ядро. Intel также подтвердила выпуск линейки процессоров Alder Lake с гибридной технологией, которые будут включать ядра Golden Cove с Gracemont и выйдут согласно дорожной карте в 2021 году.

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Sayros
21:00
Sapphire Rapids - т.е слово Сапфир уже скомуниздили у AMD, хорошее начало..
Intel подтвердила, что процессоры Sapphire Rapids будут поддерживать DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1 и конкурировать с AMD EPYC Genoa Zen 4
Андрей Илясов
20:53
Походу хозяева наших магазинов статью не прочитали... Цены на месте ))
Один из самых быстрых геймерских процессоров – 8-ядерный Core i7-9700K подешевел на 70 долларов – 4.9 ГГц и лучшие показатели в играх по самой низкой цене с начала продаж
MaratSPb329
20:47
Ясен хрен, что чем новее видяха тем долше она поддерживаться будет!!! КЭП. Мне видяха нужна для игр и не более, так зачем брать железо в 2 раза дороже, если оно не дает соответствующей производительно...
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Ну так скинь ссылку на видео и я увижу. Видимо просто кто то даже тесты не смотрел и прет за свою RTX
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Iezon Din'alt
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Эпл терпеть не могу но это наглость. Купил самый дешёвый МакБук эир и чё то от него хочет , несмотря на цену , это просто херабора в сумку кинуть и посидеть в кафе или на лавочке,и не более. При этом ...
Впечатления от MacBook Air после многолетнего использования ПК или как выкинуть 600$
Pris
20:42
думают, по меньшей мере )
Intel подтвердила, что процессоры Sapphire Rapids будут поддерживать DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1 и конкурировать с AMD EPYC Genoa Zen 4
tarick
20:40
"Конкурировать" - громко сказано. Так, недорогая альтернатива для не слишком требовательных пользователей.
Intel подтвердила, что процессоры Sapphire Rapids будут поддерживать DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1 и конкурировать с AMD EPYC Genoa Zen 4
SMA
20:36
Были бы умнее эту ересь не писали бы, еще раз для особо... зелот копипастит новости, эти новости носят много технических неточностей. Вы (и все кто его читает), начитавшись этой ереси с умным видом по...
Утечки вместо полноценных новостей – наша судьба и осознанный выбор
O5-14
20:35
осталось схему и прошивку тестера выложить
Методика тестирования блоков питания стандарта ATX
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