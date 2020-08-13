Intel подтвердила, что процессоры Sapphire Rapids будут поддерживать DDR5, PCIe 5.0 и CXL 1.1 и конкурировать с AMD EPYC Genoa Zen 4
На конференции Architecture Day 2020 Intel подтвердила запуск платформы ЦП Sapphire Rapids в 2021 году. Sapphire Rapids будет поддерживать память DDR5 и интерфейс PCIe 5.0 и станет процессором для центров обработки данных следующего поколения с добавлением CXL 1.1.
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Intel не раскрыла архитектуру техпроцесс Saphire Rapids, но скорее всего он будет основан на 10-нм технологическом процессе SuperFin Enhanced компании, использует Total Memory Encryption (TME) и приходит на смену процессорам Ice Lake. TME - это функция, которая полностью шифрует память и уже присутствует в Tiger Lake.
Intel также подтвердила, что в конце 2020 года они выпустят новую 144-слойную флеш-память 3D-HAND QLC, которая будет быстрее, чем в среднем по отрасли и получит увеличение плотности на 50% по сравнению с QLC третьего поколения Intel. Это связано с их усилиями по объединению центров обработки данных. Вся платформа будет конкурировать с линейкой AMD EPYC Genoa на базе Zen 4, которая также перейдет на новую платформу с сокетом SP5.
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AMD пообещала новую память вместе с новыми возможностями для линейки Genoa, которые будут включать поддержку DDR5 и PCIe 5.0. С помощью Sapphire Rapids Intel планирует конкурировать с AMD в двух ключевых направлениях - увеличение производительности ядра и снижение совокупной стоимости в долларах на ядро. Intel также подтвердила выпуск линейки процессоров Alder Lake с гибридной технологией, которые будут включать ядра Golden Cove с Gracemont и выйдут согласно дорожной карте в 2021 году.
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