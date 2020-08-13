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MSI готовит усиленные платы MEG B550 Unify и Unify-X без RGB для замены X570 и разгона AMD Ryzen 4000 Zen 3

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MSI скоро расширит линейку материнских плат B550 двумя новыми высокопроизводительными изделиями для семейства настольных процессоров AMD Ryzen. На данный момент в линейку входят модели MAG, MPG и PRO, MSI к ним добавит модели MEG B550 Unify и B550 Unify-X для оверклокинга. Платы MSI MEG B550 Unify и B550 Unify-X имеют четыре слота M.2 с установленными радиаторами и 2 интерфейса для интенсивного разгона памяти DIMM. Эти материнские платы будут предлагать набор функций лучше, чем продукты с аналогичной ценой и не только из собственной линейки MSI X570, но и от конкурентов. Материнские платы будут иметь агрессивный дизайн, а также предназначены для разгона процессоров AMD Ryzen следующего поколения Vermeer, которые появятся на полках магазинов в конце этого года. Серия Unify получила отличительный дизайн без RGB в чисто черном цвете.

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Материнская плата MSI MEG B550 Unify-X более высокого класса премиальной категории и будет продаваться в розницу по цене около 300 долларов. Процессор B550 Unify-X имеет усиленную схему питания VRM 14 + 2 + 1 с силовыми каскадами на 90А. Материнская плата будет поддерживать самые быстрые модули DIMM DDR4 из имеющихся на рынке, которые можно будет разогнать больше номинальной производительности. Для охлаждения VRM MSI использует конструкцию с двумя радиаторами и алюминиевой крышкой. Радиаторы соединены между собой тепловой трубкой, которая равномерно отводит тепло вокруг радиаторов для хорошего охлаждения за счет воздушного потока внутри корпуса.

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Слоты расширения B550 Unify-X включают два слота x16 PCIe, два слота x1 PCIe и четыре слота M.2, которые оснащены улучшенными радиаторами M.2 Frozr. Три радиатора внизу являются частью радиатора чипсета B550. В отличие от серии X570 Unify, материнские платы B550 Unify не имеют активного охлаждения чипсета с помощью вентилятора, что является отличным решением в отличие от активного охлаждения в линейке материнских плат X570. Верхний разъем PCIe x16 Unify-X и три разъема M.2 на плате совместимы с PCIe Gen 4. Выходы платы включают 6 портов SATA III и один разъем USB 3.2 Gen 2 Type-C панели. Плата также имеет 2.5G LAN (Realtek), поддержку WiFi 6 и порты ввода-вывода с HDMI 2.1 для вывода на дисплей при установке APU Ryzen. По сравнению с X570 Unify, B550 Unify X предлагает гораздо лучшую стоимость с большим количеством слотов M.2 и портов SATA, лучший VRM и впечатляющие возможности разгона по той же цене.

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Материнская плата MSI MEG B550 Unify имеет все функции модели X, но продается по более низкой цене - около 280 долларов, т.к. в ней установлено четыре модуля DIMM вместо двух модулей DIMM в варианте «X» и вариант «X» больше подходит для оверклокеров. С учетом сказанного, серия MEG B550 Unify выглядит исключительным продуктом в сегменте высокопроизводительных плат B550. Ожидается, что серия B550 Unify выйдет в сентябре/октябре и будут продаваться в рознице в диапазоне от 250 до 300 долларов.

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