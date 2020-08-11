Недорогие смарт-очки смешанной реальности AR/MR/XR Nreal Light 3D 5G с разрешением 1080p за $295 выйдут 21 августа
Сегодня умные очки смешанной реальности AR становятся доступными для широкой аудитории, поскольку Smart Glasses Nreal Light Mixed Reality 3D выходят в розничную продажу. Nreal Light представляют собой очки с разрешением 1080p для каждого глаза работающие на Snapdragon 845 с использованием пользовательского интерфейса Nreal Nebula и предлагаются в рамках партнерства с LG UPlus. Nreal сравнивает использование MR-очков с просмотром 100-дюймового микро-OLED-экрана.
реклама
В очках можно управлять функциями AR подключив смартфон, который становится контроллером с тремя степенями свободы. Представитель Nreal сообщил Tom’s Hardware, что очки появятся в США "до конца года в сотрудничестве с операторами связи". Однако, с 21 августа очки AR также будут доступны в розничных магазинах, но пока будут совместимы только со смартфонами Samsung Galaxy Note 20 и LG Velvet. Очкам для работы не требуется сеть 5G и Nreal планирует расширить их использование с более доступными смартфонами 5G.
Nreal Light обещает совместимость с основными приложениями включая Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, Google Chrome и WeChat. Производитель очков говорит, что для них доступны сотни приложений и нет необходимости переделывать нативные приложения для Android. Технология Nebula от Nreal превращает эти 2D-приложения в 3D. Согласно заявлению Nreal, с помощью очков можно видеть «десятки» экранов в своем поле зрения (FOV), что означает возможность смотреть сервисы типа Netflix в Интернете с яркостью 1000 нит. Кроме этого, LGPlus планирует добавить дополнительные приложения, предназначенные исключительно для очков, а именно U + AR и U + VR.
реклама
Очки Nreal Light находились в разработке два года и впервые были представлены на выставке CES 2019. Благодаря отслеживанию через две 3D-камеры SLAM на внешней стороне каждого экрана можно играть, выбирать товары, смотреть видео и фотографии с полным обзором. Также, можно переставлять окна используя подключенный телефон в качестве трекпада и делиться снимками с экрана окружающего мира MR с помощью RGB-камеры.
реклама
реклама
Smart-очки имеют в комплекте корректирующую оправу для линз, которые применяются для близоруких, но будет ли она предлагаться в магазине будет зависеть от продавца. В очках могут быть установлены темные линзы, которые закрывают обзор всего кроме пользовательского интерфейса Nreal Light. Интерфейс Light - один из самых удобных в дополненной реальности XR. Smart-очки Nreal Light будут стоить всего 295 долларов, помимо стоимости смартфона и тарифного плана LG Uplus 5G.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила