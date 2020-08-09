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Просочилась новая информация о платформе, архитектуре и SKU процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения для настольных ПК, что подтверждает новые функции платформы и много конфигураций, которые ожидаются от новой линейки процессоров. Процессоры Alder Lake официально представят во второй половине 2021 года и станут первым семейством для настольных ПК основанном на 10-нм техпроцессе. Переход на 10 нм ознаменует конец эры 14 нм, которая работала со времен Broadwell выпущенной еще в 2015 году.

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Список SKU процессоров показанных Coelacanth-dream (через Videocardz) просочился от Coreboot и раскрывает несколько конфигураций ЦП Alder Lake, а также архитектуру ЦП, платформы и варианты встроенной графики. Videocardz также получила информацию про Alder Lake, которая указывает на поддержку памяти DDR5 на настольной платформе Intel в 2021 году.

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В процессорах Alder Lake Intel планирует включить сочетание ядер ЦП, которые основаны на разных IP-адресах. Процессоры Alder Lake будут поставляться со стандартными высокопроизводительными ядрами Cove и меньшими ядрами Atom. Эта архитектура big.SMALL уже используется в некоторых смартфонах, но Alder Lake будет первым в сегменте высокопроизводительных устройств. Пока неизвестно, какое поколение архитектуры Intel Cove или Atom планирует использовать в процессорах Alder Lake, но новая архитектура с ядрами Golden Cove и Gracement будет раскрыта только к 2021 году.

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Утечка Coreboot перечисляет не менее 18 SKU ЦП - пять 8-ядерных процессоров, семь 6-ядерных и два 4-ядерных процессора. Номер первичного ядра состоит из более крупных ядер Cove, но каждый вариант имеет переменное количество ядер для меньших ядер Atom. Количество ядер Atom для всех SKU совпадает с тем же числом, что и для больших ядер, но предложения с 6, 4 и 2 ядрами являются исключением. Это связано с тем, что они выпускаются в сегменте Alder Lake-P для рабочих станций.

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SKUs ЦП Alder Lake:

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_1, “Alderlake-S (8+8+1)” },

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{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_2, “Alderlake-S (8+6+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_3, “Alderlake-S (8+4+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_4, “Alderlake-S (8+2+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_5, “Alderlake-S (8+0+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_6, “Alderlake-S (6+8+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_7, “Alderlake-S (6+6+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_8, “Alderlake-S (6+4+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_9, “Alderlake-S (6+2+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_10, “Alderlake-S (6+0+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_11, “Alderlake-S (4+0+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_12, “Alderlake-S (2+0+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_1, “Alderlake-P (2+8+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_2, “Alderlake-P (2+4+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_3, “Alderlake-P (6+8+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_4, “Alderlake-P (6+4+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_5, “Alderlake-P (4+8+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_6, “Alderlake-P (2+4+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_7, “Alderlake-P (2+8+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_8, “Alderlake-P (2+0+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_9, “Alderlake-P (2+0+2)” }.

Это или более ранние тестовые конфигурации, которые тестируются и квалифицируются или более высокие SKU. Каждое семейство также предлагает сочетание графики GT1 или GT2 в которой будет использоваться улучшенная версия графической архитектуры Xe, чем представленная в готовящихся процессорах Tiger Lake и Rocket Lake.

Наконец, последний пост Videocardz указывает для новой платформы Intel на поддержку памяти DDR5. Процессоры Intel Alder Lake будут представлены на совершенно новом сокете LGA 1700, который заменит существующий LGA 1200. Разъем LGA 1200 рассчитан на работу всего двух поколений процессоров - Comet Lake и Rocket Lake. Сокет LGA 1700 будет поддерживать как минимум два поколения процессоров - Alder Lake и следующего Meteor Lake. Процессоры Alder Lake могут стать первыми 10-нм настольными процессорами Intel с гибридной архитектурой.