Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Раскрыта новая информация о процессорах Intel Alder Lake 10-нм - конфигурация big.SMALL, LGA 1700, DDR5 и SKUs

[ ] для раздела Блоги
1
Новейшая RTX 4000 - 75тр
10900K - смотри цену сидя
MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде
Лови момент - дешевая RTX 2060 Gigabyte
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Просочилась новая информация о платформе, архитектуре и SKU процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения для настольных ПК, что подтверждает новые функции платформы и много конфигураций, которые ожидаются от новой линейки процессоров. Процессоры Alder Lake официально представят во второй половине 2021 года и станут первым семейством для настольных ПК основанном на 10-нм техпроцессе. Переход на 10 нм ознаменует конец эры 14 нм, которая работала со времен Broadwell выпущенной еще в 2015 году.

реклама

Список SKU процессоров показанных Coelacanth-dream (через Videocardz) просочился от Coreboot и раскрывает несколько конфигураций ЦП Alder Lake, а также архитектуру ЦП, платформы и варианты встроенной графики. Videocardz также получила информацию про Alder Lake, которая указывает на поддержку памяти DDR5 на настольной платформе Intel в 2021 году.

анонсы и реклама
Супердешевая 2070 + подарок в Ситилинке
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
Супердешевая 1660 - смотри цену сидя
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке

В процессорах Alder Lake Intel планирует включить сочетание ядер ЦП, которые основаны на разных IP-адресах. Процессоры Alder Lake будут поставляться со стандартными высокопроизводительными ядрами Cove и меньшими ядрами Atom. Эта архитектура big.SMALL уже используется в некоторых смартфонах, но Alder Lake будет первым в сегменте высокопроизводительных устройств. Пока неизвестно, какое поколение архитектуры Intel Cove или Atom планирует использовать в процессорах Alder Lake, но новая архитектура с ядрами Golden Cove и Gracement будет раскрыта только к 2021 году.

реклама

Утечка Coreboot перечисляет не менее 18 SKU ЦП - пять 8-ядерных процессоров, семь 6-ядерных и два 4-ядерных процессора. Номер первичного ядра состоит из более крупных ядер Cove, но каждый вариант имеет переменное количество ядер для меньших ядер Atom. Количество ядер Atom для всех SKU совпадает с тем же числом, что и для больших ядер, но предложения с 6, 4 и 2 ядрами являются исключением. Это связано с тем, что они выпускаются в сегменте Alder Lake-P для рабочих станций.

реклама

SKUs ЦП Alder Lake:

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_1, “Alderlake-S (8+8+1)” },

реклама

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_2, “Alderlake-S (8+6+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_3, “Alderlake-S (8+4+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_4, “Alderlake-S (8+2+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_5, “Alderlake-S (8+0+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_6, “Alderlake-S (6+8+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_7, “Alderlake-S (6+6+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_8, “Alderlake-S (6+4+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_9, “Alderlake-S (6+2+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_10, “Alderlake-S (6+0+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_11, “Alderlake-S (4+0+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_S_ID_12, “Alderlake-S (2+0+1)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_1, “Alderlake-P (2+8+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_2, “Alderlake-P (2+4+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_3, “Alderlake-P (6+8+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_4, “Alderlake-P (6+4+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_5, “Alderlake-P (4+8+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_6, “Alderlake-P (2+4+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_7, “Alderlake-P (2+8+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_8, “Alderlake-P (2+0+2)” },

{ PCI_DEVICE_ID_INTEL_ADL_P_ID_9, “Alderlake-P (2+0+2)” }.

Это или более ранние тестовые конфигурации, которые тестируются и квалифицируются или более высокие SKU. Каждое семейство также предлагает сочетание графики GT1 или GT2 в которой будет использоваться улучшенная версия графической архитектуры Xe, чем представленная в готовящихся процессорах Tiger Lake и Rocket Lake.

Наконец, последний пост Videocardz указывает для новой платформы Intel на поддержку памяти DDR5. Процессоры Intel Alder Lake будут представлены на совершенно новом сокете LGA 1700, который заменит существующий LGA 1200. Разъем LGA 1200 рассчитан на работу всего двух поколений процессоров - Comet Lake и Rocket Lake. Сокет LGA 1700 будет поддерживать как минимум два поколения процессоров - Alder Lake и следующего Meteor Lake. Процессоры Alder Lake могут стать первыми 10-нм настольными процессорами Intel с гибридной архитектурой.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
8
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
7
Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
29
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550i Gaming Edge WiFi
15
Битва игровых компьютеров: Core i3-8350K & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
17
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
35
Обзор и тестирование корпуса ASUS TUF Gaming GT301
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
30
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
50
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: август 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16

Интересные материалы

Тестирование трех поколений видеокарт в игре Death Stranding
7 августа 2020 29
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 – август 2020
3 августа 2020 50
Деньги вперед: главные игры первой половины августа 2020 года
4 августа 2020 35
Битва процессоров: Core i7-9700КF VS Core i7-8700К VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
27 июля 2020 39
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B550 Gaming Carbon WiFi
3 августа 2020 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

42 смартфона Xiaomi попали в финальный список обновления второй волны MIUI 12 – полный перечень устройств и сроки выхода
23
13 телефонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в России в августе – полный список и сроки для каждой модели
1
Стали известны технические характеристики и дата выхода видеокарт GeForce RTX 3090, RTX 3080 и RTX 3070 – 24 Гб быстрой памяти и флагманский чип PG132-10
17
Российская версия флагманского HUAWEI P30 подешевела более чем на 30 000 рублей – мощный процессор, быстрая зарядка и продвинутая камера по самой низкой стоимости с начала продаж
5
Старые флагманы Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12 на Android 10
1
Более 70% всех геймеров "сидят" на устаревших медленных видеокартах – неутешительная статистика Steam за июль 2020 года
62
Изучаем потенциал видеокарты NVIDIA GTX 1070 Ti – лучшая видеокарта с вторички или слишком медленно для современных игр в тестировании от GECID
35
Один из главных эксклюзивов Sony Playstation 4 вышел на ПК и тут же был взломан хакерами – игра уже на торрентах
28
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
225
Honor 30S сильно подешевел – Kirin 820, 128 ГБ памяти, 64-Мп камера, аккумулятор на 4000 мА*ч и NFC дешевле, чем Xiaomi Redmi Note 9 Pro
2
Видеокарты AMD Radeon следующего поколения могут оказаться в 2-3 раза производительнее за счёт новой компоновки кристалла
38
NVIDIA готовит как минимум шесть моделей видеокарт поколения Ampere — новинки получат от 24 до 8 Гбайт памяти
49
Renoir против Intel: полная версия сравнительной таблицы по версии AMD
9
Bethesda бесплатно раздаёт первую Quake
12
Xiaomi выпустит премиальный OLED-телевизор с огромной диагональю и частотой 120 Гц по самой низкой цене на рынке
17
AMD уже разрабатывает графический процессор Navi четвёртого поколения
19
Phenom XLT: редкий процессор AMD позирует на фото
3
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
32
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 Ampere готовят представить уже 9 сентября, сообщает GamersNexus
32
AMD разрабатывает свою версию архитектуры big.LITTLE с кластерами ядер разной производительности
49

Популярные статьи

Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
192
Битва четырехъядерников: AMD Phenom II X4 955 Black Edition против Intel Core i3-8100
37
Топ 3 Лучшие материнские платы для AMD Ryzen до 7000 рублей
+
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B550-E Gaming
7
ASUS Radeon RX 470 DirectCU II в разгоне под водой при температуре ниже 0 °C
16
Битва игровых компьютеров: Core i5-9600KF & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700
8
RGB придумали, чтобы отвлечь внимание от дешевого неряшливого компьютера
17

Сейчас обсуждают

Fatronix
22:18
С картинками все нормально, возможно, дело в самом сайте. Попробуйте нажать на серый фон должны увидеть картинку
ASUS Radeon RX 470 DirectCU II в разгоне под водой при температуре ниже 0 °C
Аслан Хироуз
22:12
Всё хорошо с ксеонами, но есть проблемка, называется она - я не хочу ждать. Я хочу взять, купить этот зион и уже максимум через дня 2 гонять его и в хвост и в гриву. 4 дня это долго, а неделя вечность...
Процессоры Ryzen с микроархитектурой Zen+ - плохой выбор для универсального игрового компьютера в 2020 году
warmuza
22:08
Значит бракованая.
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
Egor Ka
22:07
покупатели палита бездомными остались, им не до видеокарт
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
Egor Ka
22:06
Все врети, палит не говно! (говно)
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
Славик Шерифов
22:02
Как они выпустят бюджетный олед тв, если они не могут бюджетный смартфон сделать на олед дисплее
Xiaomi выпустит премиальный OLED-телевизор с огромной диагональю и частотой 120 Гц по самой низкой цене на рынке
McArcher
21:59
Нижние картинки почему-то не видны. Какой-то серый фон вместо них. Верхние картинки нормально видны. Почему так ? Можете поправить ?
ASUS Radeon RX 470 DirectCU II в разгоне под водой при температуре ниже 0 °C
Славик Шерифов
21:59
Амолед и олед это одно и тоже😒
Xiaomi выпустит премиальный OLED-телевизор с огромной диагональю и частотой 120 Гц по самой низкой цене на рынке
Den Fed
21:58
У меня стоит палит ...а мой дом все не горит !
Составлен список производителей, выпускающих больше всего бракованных видеокарт – PowerColor и Palit занимают лидирующие позиции
igoru
21:57
9 августа 2020 года, обновлений нет никаких, с момента покупки аппарата в 2017 году. Обновился с 8.0 до 8.0 и всё.
Флагман 2017 года LG G6 получит Android 9.0 Pie
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем