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Получена новая информация от GamersNexus о дате анонса игровых видеокарт следующего поколения NVIDIA серии GeForce RTX 30 Ampere, которые заменят линейку RTX 20 Turing выпущенные еще в 2018 году. Steve Burke из GamersNexus (через Videocardz) сообщает, что анонс высокопроизводительных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 ожидается уже 9 сентября.

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Ранее появлялась информация, что NVIDIA Ampere выйдут на рынок в следующем месяце 17 сентября. Вероятно NVIDIA может анонсировать карты на цифровом мероприятии 9 сентября, после чего состоится официальный запуск в розницу 17 сентября. Видеокарты NVIDIA Ampere GeForce RTX 30 скорее всего поступят для предзаказа в тот же день, когда они будут анонсированы.

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Независимые обзоры новых видеокарт можно ожидать только после снятия эмбарго на запуск, что произойдет максимум через 1-2 недели после анонса. Графические карты Founders Edition станут первыми продуктами доступными для предварительного заказа, а пользовательские варианты AIB можно ожидать к концу сентября или началу октября. Также, получена информация, что несколько AIB уже планируются для видеокарт через несколько недель.

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Судя по дизайну просочившихся изображений карты Founders Edition предлагают еще больше компонентов премиум-класса и уникальную конструкцию охлаждения. NVIDIA RTX 30 Ampere, которые готовятся к выходу в 2020 году будут состоять из 4 видеокарт: NVIDIA RTX 3080 Ti, 3080, 3070 и 3060, но будут иметь разные даты выпуска. В первую очередь будут выпущены высокопроизводительные карты NVIDIA RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080, запуск которых запланирован на сентябрь. NVIDIA RTX 3070 будет выпущена в октябре, а массовая видеокарта GeForce RTX 3060 поступит в ноябре.