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NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 Ampere готовят представить уже 9 сентября, сообщает GamersNexus

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Получена новая информация от GamersNexus о дате анонса игровых видеокарт следующего поколения NVIDIA серии GeForce RTX 30 Ampere, которые заменят линейку RTX 20 Turing выпущенные еще в 2018 году. Steve Burke из GamersNexus (через Videocardz) сообщает, что анонс высокопроизводительных видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 ожидается уже 9 сентября.

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Ранее появлялась информация, что NVIDIA Ampere выйдут на рынок в следующем месяце 17 сентября. Вероятно NVIDIA может анонсировать карты на цифровом мероприятии 9 сентября, после чего состоится официальный запуск в розницу 17 сентября. Видеокарты NVIDIA Ampere GeForce RTX 30 скорее всего поступят для предзаказа в тот же день, когда они будут анонсированы.

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Независимые обзоры новых видеокарт можно ожидать только после снятия эмбарго на запуск, что произойдет максимум через 1-2 недели после анонса. Графические карты Founders Edition станут первыми продуктами доступными для предварительного заказа, а пользовательские варианты AIB можно ожидать к концу сентября или началу октября. Также, получена информация, что несколько AIB уже планируются для видеокарт через несколько недель.

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Судя по дизайну просочившихся изображений карты Founders Edition предлагают еще больше компонентов премиум-класса и уникальную конструкцию охлаждения. NVIDIA RTX 30 Ampere, которые готовятся к выходу в 2020 году будут состоять из 4 видеокарт: NVIDIA RTX 3080 Ti, 3080, 3070 и 3060, но будут иметь разные даты выпуска. В первую очередь будут выпущены высокопроизводительные карты NVIDIA RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3080, запуск которых запланирован на сентябрь. NVIDIA RTX 3070 будет выпущена в октябре, а массовая видеокарта GeForce RTX 3060 поступит в ноябре.

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Pobeda
17:39
Прогони 3 прогона Хэвена хотя бы в фулХД. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16038910#p16038910 Температур по ядру нет (интересовало охлаждение карты целиком) + СО в два слота. RV03 можн...
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ego0550
17:38
Ну Б6 тоже был немецкой сборки, а вот Б7 уже местный пакет. Правда особой разницы в качестве не увидел. Оба варианта меня не устроили.
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
bo74
17:36
Ни разу такого не замечал у Тигуана, повороты, как приклеенный держит Возможно от стиля езды зависит
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
Sergiu Bunacalea
17:36
Rtx 3060 =rtx 2080 за 300 евро буду ждать однозначно))
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3080 Ampere готовят представить уже 9 сентября, сообщает GamersNexus
peppery
17:36
Только в твоих фантазиях, лол. Де-факто ты не знаешь ничего о моих доходах, нищеброд. Только нищеброды и понтуются, тем у кого есть деньги ничего и никому не надо дозаказывать.
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
ego0550
17:35
Да нет, не брак, я потом начал гуглить на форумах - последнее время это для них норма. Они там что-то обновили в движках, чтобы это старое 4,5л УГ хоть не так сильно отставало от 3 немецких. Но что-то...
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
Zmey1945
17:33
Везде есть свои проблемы. На дизеле их больше. Не даром пословица: бмв любит автосервис. Электроника, компьютер, топливная система итд Это моё субъективное мнение, я могу ошибаться.
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
bo74
17:33
Сейчас Tiguan конца 2018 года 1,4TFSI 150 лошадей, да немного маловато, но в принципе хватает. Бензина 6,2 на 100км как купил в 2018 масла ни разу не подливал, скоро сервис- поменяют Да одно но, маши...
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
ego0550
17:31
Странно, очень странно. 3 в поворотах просто клеится к асфальту, с идеальным балансом. А тиуган - очень люто плужит мордой в повороте, еще и заднее колесо постоянно отрывается от земли...
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
ego0550
17:29
Какого года авто? Неужто устранили жор? Б6 и Б7 тоже были новые с салона, но жрали по литру на 1000-2000 км. Попытался предъявлять это ОД - сказали, вот видите в инструкции написано, что расход 1 л на...
Анонс видеокарт NVIDIA GeForce RTX 30 (Ampere) может состояться раньше ожидаемого срока
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