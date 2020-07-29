Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Coolpad Group провела конференцию по выпуску ультралегких интеллектуальных автономных очков дополненной реальности - Coolpad Xview Ultra-Light AR Wireless Infinite Vision. Очки Coolpad Xview имеют вид обычных солнцезащитных очков только с более толстыми дужками и линзами. В плане производительности Coolpad Xview оснащен оптической волноводной технологией, которая обеспечивает лучшую в отрасли пропускную способность, контрастность и цветопередачу.

реклама

Coolpad Xview имеет две версии - потребительскую и специализированную. Потребительская версия ориентирована на легкие AR-приложения, которые включают в себя AR-навигацию, AR-шоппинг, AR-связь, AR-контроль и т.д. Беспроводные очки можно носить отдельно или подключать к мобильному телефону через Bluetooth. Стартовая цена потребительской версии составляет всего $430.

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Специализированная версия поддерживает связь 4G и обеспечит полную поддержку 5G уже в следующем году. Беспроводные очки Coolpad Ultra-Light AR могут использоваться в промышленной и общественной безопасности, медицине и других отраслях с такими функциями, как «free hands», «first perspective» и «independent communication module».