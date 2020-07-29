Выпущены недорогие автономные очки дополненной реальности Coolpad Xview Ultra-Light AR всего за $430
Coolpad Group провела конференцию по выпуску ультралегких интеллектуальных автономных очков дополненной реальности - Coolpad Xview Ultra-Light AR Wireless Infinite Vision. Очки Coolpad Xview имеют вид обычных солнцезащитных очков только с более толстыми дужками и линзами. В плане производительности Coolpad Xview оснащен оптической волноводной технологией, которая обеспечивает лучшую в отрасли пропускную способность, контрастность и цветопередачу.
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Coolpad Xview имеет две версии - потребительскую и специализированную. Потребительская версия ориентирована на легкие AR-приложения, которые включают в себя AR-навигацию, AR-шоппинг, AR-связь, AR-контроль и т.д. Беспроводные очки можно носить отдельно или подключать к мобильному телефону через Bluetooth. Стартовая цена потребительской версии составляет всего $430.
Специализированная версия поддерживает связь 4G и обеспечит полную поддержку 5G уже в следующем году. Беспроводные очки Coolpad Ultra-Light AR могут использоваться в промышленной и общественной безопасности, медицине и других отраслях с такими функциями, как «free hands», «first perspective» и «independent communication module».
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