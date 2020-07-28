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Intel готова представить свою графическую архитектуру следующего поколения под кодовым названием Xe с процессорами Tiger Lake в следующем месяце. Графическая архитектура Intel Xe станет новейшей для синей команды, которая будет конкурировать с AMD и NVIDIA во всех сегментах. В твите Intel на скриншоте Videocardz говорится, что новости о графических процессорах Xe можно ожидать через 20 дней 14-15 августа.

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Обратите внимание, что у Intel также запланировано мероприятие на 2 сентября. Корпорация Intel в первую очередь установила свои графические процессоры Xe на мобильную платформу с процессорами Tiger Lake (Integrated Iris Xe Graphics) и дискретные видеокарты DG1. Intel уже продемонстрировала ноутбук с графической подсистемой Xe в игре Battlefield V.

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Процессоры Tiger Lake со встроенными мобильными графическими процессорами Xe и дискретные видеокарты DG1 - это всего лишь два продукта, полная линейка включает графические карты для рабочих станций и HPC.

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Intel определенно получит конкуренцию GPU на рынке мобильных устройств, но настоящая борьба развернется в области дискретной графики, где NVIDIA уже много лет доминирует в высокопроизводительном сегменте, а AMD по-прежнему занимает устойчивое положение в бюджетном и массовом сегментах.