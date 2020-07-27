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Французская компания Lynx представившая автономную VR/AR гарнитуру в начале 2020 года анонсировала редизайн своей первой гарнитуры Lynx-R1. Lynx-R1 - это гарнитура, которая претендует на звание первой в мире автономной гарнитуры AR + VR с возможностью использования ее, как в качестве традиционной гарнитуры виртуальной реальности, так и в качестве гарнитуры AR с видеопередачей. Новая конструкция уменьшила общий размер гарнитуры благодаря новой «трансформирующейся» оптике и расстояние между объективами и дисплеем с использованием встроенной камеры слежения за глазами в центре объектива. Поставка гарнитуры ожидается в конце сентября.

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Технические характеристики Lynx-R1.

Дисплей:

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Угол обзора 90° (круговой)

Разрешение 1600х1600 пикселей на каждый глаз

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Частота обновления экрана 90 Гц

Датчики:

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2 черно-белые позиционные камеры слежения

2 ИК камеры слежения за глазами

2 видеокамеры высокого разрешения

1 акселерометр

1 гироскоп

1 магнитометр

Аудио:

2 стереодинамика

2-канальные микрофоны

Tracking:

Отслеживание - 6 степеней свободы 6DoF

Отслеживание рук

Отслеживание глаз

Аппаратное оборудование:

Процессор Qualcomm Snapdragon XR2 SoC

6 ГБ памяти LPDDR5

128 ГБ флеш-памяти

Соединения:

Wi-Fi 6 (802.11ax)

Bluetooth 5.0

USB Type-C

Мощность:

2 часа активного использования

Активное охлаждение

Автономная гарнитура Lynx-R1 будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $1500.