Lynx готовит выпуск компактной автономной гарнитуры смешанной реальности Lynx-R1 в конце сентября
Французская компания Lynx представившая автономную VR/AR гарнитуру в начале 2020 года анонсировала редизайн своей первой гарнитуры Lynx-R1. Lynx-R1 - это гарнитура, которая претендует на звание первой в мире автономной гарнитуры AR + VR с возможностью использования ее, как в качестве традиционной гарнитуры виртуальной реальности, так и в качестве гарнитуры AR с видеопередачей. Новая конструкция уменьшила общий размер гарнитуры благодаря новой «трансформирующейся» оптике и расстояние между объективами и дисплеем с использованием встроенной камеры слежения за глазами в центре объектива. Поставка гарнитуры ожидается в конце сентября.
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Технические характеристики Lynx-R1.
Дисплей:
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Угол обзора 90° (круговой)
Разрешение 1600х1600 пикселей на каждый глаз
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Частота обновления экрана 90 Гц
Датчики:
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2 черно-белые позиционные камеры слежения
2 ИК камеры слежения за глазами
2 видеокамеры высокого разрешения
1 акселерометр
1 гироскоп
1 магнитометр
Аудио:
2 стереодинамика
2-канальные микрофоны
Tracking:
Отслеживание - 6 степеней свободы 6DoF
Отслеживание рук
Отслеживание глаз
Аппаратное оборудование:
Процессор Qualcomm Snapdragon XR2 SoC
6 ГБ памяти LPDDR5
128 ГБ флеш-памяти
Соединения:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth 5.0
USB Type-C
Мощность:
2 часа активного использования
Активное охлаждение
Автономная гарнитура Lynx-R1 будет предлагаться по рекомендованной розничной цене $1500.
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