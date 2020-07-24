Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Новые настольные процессоры AMD APU Ryzen 4000G Renoir предлагают невероятную производительность, что является одной из главных причин по которой много потенциальных покупателей ожидают их в розничном потребительском сегменте.

реклама

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Цены на эти процессоры были обнаружены на официальных слайдах AMD Ryzen информатором Momomo_US (Via Videocardz) и являются неожиданными для серии APU Ryzen 4000 PRO, поэтому можно будет ожидать снижения цен для стандартных вариантов, учитывая, что варианты PRO поставляются с дополнительными функциями для пользователей.

AMD Ryzen 7 4750G 8 Core APU - 309 долларов

реклама

AMD Ryzen 5 4650G 6 Core APU - 209 долларов

AMD Ryzen 3 4350G 4 Core APU - 149 долларов

реклама

Процессоры AMD Ryzen 7 4700G и Ryzen 7 PRO 4750G основаны на 7-нм базовой архитектуре Zen 2 и являются флагманами APU в линейке. Они имеют 8 ядер, 16 потоков, 4 МБ кэш-памяти L2 и 8 МБ кэш-памяти L3, что в сумме составляет 12 МБ. AMD Ryzen 7 PRO 4750G стоит 309 долларов, поэтому можно ожидать стоимость AMD Ryzen 7 4700G около 300 долларов, который работает лучше, чем Ryzen 7 3800X. Как только этот чип появится в продаже, то станет самым популярным. APU Ryzen 7 PRO 4750G предлагает в составе GPU Vega 8, который обладает улучшенными возможностями разгона и делает его очень привлекательным 8-ядерным вариантом для потребителей.

реклама

AMD APU Ryzen 5 4600G и Ryzen 5 PRO 4650G представляет собой ядро Zen 2 APU с 6 ядрами и 12 потоками, имеют базовые тактовые частоты 3,7 ГГц и частоту разгона 4,2 ГГц. Процессор имеет 6 МБ кэш-памяти L3 и TDP 65 Вт с интегрированной графикой Vega 7, которая имеет 448 ядер и работает на тактовой частоте до 1900 МГц.

Процессор AMD Ryzen 5 3600X в настоящее время стоит около 210 долларов на Amazon, как и ожидаемая стоимость Ryzen 5 PRO 4650G. Ryzen 5 4650G обладает такой же производительностью, имеет встроенную графику и обладает такими же возможностями разгона процессора и памяти и выглядит определенно лучше, чем Ryzen 5 3600X.

AMD APU Ryzen 3 4300G и Ryzen 3 PRO 4350G представляют собой Zen 2 APU с 4 ядрами и 8 потоками, имеют базовые тактовые частоты 3,8 ГГц и частоту разгона 4,0 ГГц. Процессор имеет 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, TDP 65 Вт и поставляется с интегрированной графикой Vega 6, которая имеет 384 ядра и работает на тактовой частоте до 1700 МГц. Ryzen 3 PRO 4350G и Ryzen 3 4300G станут отличным вариантом для бюджетных и HTPC-сборщиков благодаря встроенной графике, которая обеспечит достойную скорость и общую производительность.

Процессоры AMD Ryzen 4000G Renoir APU будут поддерживаться платами серии 400 (X470/B450) и серии 500 (X570/B550) с новой микропрограммой BIOS.