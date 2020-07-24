Представлены официальные цены настольных AMD Ryzen 4000 Renoir APU
Новые настольные процессоры AMD APU Ryzen 4000G Renoir предлагают невероятную производительность, что является одной из главных причин по которой много потенциальных покупателей ожидают их в розничном потребительском сегменте.
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Цены на эти процессоры были обнаружены на официальных слайдах AMD Ryzen информатором Momomo_US (Via Videocardz) и являются неожиданными для серии APU Ryzen 4000 PRO, поэтому можно будет ожидать снижения цен для стандартных вариантов, учитывая, что варианты PRO поставляются с дополнительными функциями для пользователей.
AMD Ryzen 7 4750G 8 Core APU - 309 долларов
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AMD Ryzen 5 4650G 6 Core APU - 209 долларов
AMD Ryzen 3 4350G 4 Core APU - 149 долларов
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Процессоры AMD Ryzen 7 4700G и Ryzen 7 PRO 4750G основаны на 7-нм базовой архитектуре Zen 2 и являются флагманами APU в линейке. Они имеют 8 ядер, 16 потоков, 4 МБ кэш-памяти L2 и 8 МБ кэш-памяти L3, что в сумме составляет 12 МБ. AMD Ryzen 7 PRO 4750G стоит 309 долларов, поэтому можно ожидать стоимость AMD Ryzen 7 4700G около 300 долларов, который работает лучше, чем Ryzen 7 3800X. Как только этот чип появится в продаже, то станет самым популярным. APU Ryzen 7 PRO 4750G предлагает в составе GPU Vega 8, который обладает улучшенными возможностями разгона и делает его очень привлекательным 8-ядерным вариантом для потребителей.
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AMD APU Ryzen 5 4600G и Ryzen 5 PRO 4650G представляет собой ядро Zen 2 APU с 6 ядрами и 12 потоками, имеют базовые тактовые частоты 3,7 ГГц и частоту разгона 4,2 ГГц. Процессор имеет 6 МБ кэш-памяти L3 и TDP 65 Вт с интегрированной графикой Vega 7, которая имеет 448 ядер и работает на тактовой частоте до 1900 МГц.
Процессор AMD Ryzen 5 3600X в настоящее время стоит около 210 долларов на Amazon, как и ожидаемая стоимость Ryzen 5 PRO 4650G. Ryzen 5 4650G обладает такой же производительностью, имеет встроенную графику и обладает такими же возможностями разгона процессора и памяти и выглядит определенно лучше, чем Ryzen 5 3600X.
AMD APU Ryzen 3 4300G и Ryzen 3 PRO 4350G представляют собой Zen 2 APU с 4 ядрами и 8 потоками, имеют базовые тактовые частоты 3,8 ГГц и частоту разгона 4,0 ГГц. Процессор имеет 4 МБ кэш-памяти третьего уровня, TDP 65 Вт и поставляется с интегрированной графикой Vega 6, которая имеет 384 ядра и работает на тактовой частоте до 1700 МГц. Ryzen 3 PRO 4350G и Ryzen 3 4300G станут отличным вариантом для бюджетных и HTPC-сборщиков благодаря встроенной графике, которая обеспечит достойную скорость и общую производительность.
Процессоры AMD Ryzen 4000G Renoir APU будут поддерживаться платами серии 400 (X470/B450) и серии 500 (X570/B550) с новой микропрограммой BIOS.
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