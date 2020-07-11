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Раскрыты детали AMD EPYC Milan «Genesis» следующего поколения на базе Zen 3 7нм+ в Igor's Lab

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Процессоры AMD EPYC Milan основанные на архитектуре ядра Zen 3 7nm+ техпроцесса TSMC были замечены в Igor's Lab. Обнаружены три технических образца семейства процессоров, которые включают две модели с 64 ядрами и одну модель с 32 ядрами. 64-ядерные модели имеют код OPN 100-000000114-07 и 100-000000114-09 с ревизией A0 и основаны на конфигурации матрицы 8 + 1 (8 матриц Zen 3 CCD и 1 матрица ввода/вывода).

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Чипы предлагают 64 ядра, 128 потоков, 2 МБ кэш-памяти L1, 32 МБ кэш-памяти L2 и 256 МБ кэш-памяти L3, но каждая CCD Zen 3 имеет доступ к большему пулу кэш-памяти L3, поскольку CCX теперь является единичным модулем с 8 ядрами, а не разбитый на две конфигурации 4 + 4. Таким образом, CCD может получить доступ ко всем 32 МБ кэш-памяти L3, а не к 16 + 16 МБ общей кэш-памяти L3 на процессорах EPYC предыдущего поколения. Обе 64-ядерных варианта имеют переменную максимумальную частоту 3,0 ГГц, которая в окончательных вариантах ожидается до 3,4 ГГц, номинальную мощность 225 Вт и максимальную мощность 240 Вт.

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Другой вариант с кодом OPN 100-000000117-03 имеет 32 ядра и 64 потока, 1 МБ кэш-памяти L1, 16 МБ кэш-памяти L2 и 128 МБ кэш-памяти L3 с конфигурацией матрицы 4 + 1. Процессор имеет максимальную частоту 3,00 ГГц в состоянии ES и TDP 180 Вт с максимальным TDP 200 Вт. Все три технических образца поддерживают память DDR4-3200 МГц.

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AMD уже демонстрировала свои 7-нм процессоры на Zen 3, которые предлагают лучшую производительность на ватт, чем 10-нм процессоры Intel Ice Lake Xeon. Также, AMD EPYC Milan будет совместим с сокетами на платформе SP3, будет поддерживать память DDR4 и интерфейс PCIe 4.0, будут иметь TDP мощностью 120-225 Вт аналогичные AMD Rome.

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Основные особенности AMD EPYC Milan:

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Усовершенствованный 7-нм процессор Zen 3 (64 ядра/128 потоков)

Совместимость с разъемом SP3

TDP 120W-225W

Поддержка PCIe 4.0

Поддержка памяти DDR4

Запуск в 2020 году

AMD подтвердила, что процессоры EPYC Milan будут выпущены в конце 2020 года одновременно с процессорами Intel Cooper Lake 14-нм и Ice Lake 10-нм.

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Не зря у них есть архитектура Ice Lake xd
Раскрыты детали AMD EPYC Milan «Genesis» следующего поколения на базе Zen 3 7нм+ в Igor's Lab
Человек Человечный
14:34
Ага, а потом Нвидиа сделает цены в два раза выше, и будет таким хомячкам как ты очень хорошо, да? Пример Интел видимо ничему не научил.
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mazahakaruss
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Таких цен конечно же нет, тут зелот "приукрасил". Указал цену за обычный ноут 9, не прошку.
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SMA
14:27
а в ближайшем десятилетии мы эту увидим? я не про курс, он может рухнуть от любого твита, я про карты амд ;)
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Inttz
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Inttz
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Да скинь скриншот вместо слов)
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ОвEрkЛ0кeРс
14:26
А тебе чего волноваться? Ну доят фанатиков и чё? Не из твоего дырявого кошелька доят то. Чего ты распереживался так? Обновляемся чаще, потому что богатые, не то что, вы нищуками стали.
Раскрыты детали AMD EPYC Milan «Genesis» следующего поколения на базе Zen 3 7нм+ в Igor's Lab
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