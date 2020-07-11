Раскрыты детали AMD EPYC Milan «Genesis» следующего поколения на базе Zen 3 7нм+ в Igor's Lab
Процессоры AMD EPYC Milan основанные на архитектуре ядра Zen 3 7nm+ техпроцесса TSMC были замечены в Igor's Lab. Обнаружены три технических образца семейства процессоров, которые включают две модели с 64 ядрами и одну модель с 32 ядрами. 64-ядерные модели имеют код OPN 100-000000114-07 и 100-000000114-09 с ревизией A0 и основаны на конфигурации матрицы 8 + 1 (8 матриц Zen 3 CCD и 1 матрица ввода/вывода).
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Чипы предлагают 64 ядра, 128 потоков, 2 МБ кэш-памяти L1, 32 МБ кэш-памяти L2 и 256 МБ кэш-памяти L3, но каждая CCD Zen 3 имеет доступ к большему пулу кэш-памяти L3, поскольку CCX теперь является единичным модулем с 8 ядрами, а не разбитый на две конфигурации 4 + 4. Таким образом, CCD может получить доступ ко всем 32 МБ кэш-памяти L3, а не к 16 + 16 МБ общей кэш-памяти L3 на процессорах EPYC предыдущего поколения. Обе 64-ядерных варианта имеют переменную максимумальную частоту 3,0 ГГц, которая в окончательных вариантах ожидается до 3,4 ГГц, номинальную мощность 225 Вт и максимальную мощность 240 Вт.
Другой вариант с кодом OPN 100-000000117-03 имеет 32 ядра и 64 потока, 1 МБ кэш-памяти L1, 16 МБ кэш-памяти L2 и 128 МБ кэш-памяти L3 с конфигурацией матрицы 4 + 1. Процессор имеет максимальную частоту 3,00 ГГц в состоянии ES и TDP 180 Вт с максимальным TDP 200 Вт. Все три технических образца поддерживают память DDR4-3200 МГц.
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AMD уже демонстрировала свои 7-нм процессоры на Zen 3, которые предлагают лучшую производительность на ватт, чем 10-нм процессоры Intel Ice Lake Xeon. Также, AMD EPYC Milan будет совместим с сокетами на платформе SP3, будет поддерживать память DDR4 и интерфейс PCIe 4.0, будут иметь TDP мощностью 120-225 Вт аналогичные AMD Rome.
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Основные особенности AMD EPYC Milan:
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Усовершенствованный 7-нм процессор Zen 3 (64 ядра/128 потоков)
Совместимость с разъемом SP3
TDP 120W-225W
Поддержка PCIe 4.0
Поддержка памяти DDR4
Запуск в 2020 году
AMD подтвердила, что процессоры EPYC Milan будут выпущены в конце 2020 года одновременно с процессорами Intel Cooper Lake 14-нм и Ice Lake 10-нм.
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