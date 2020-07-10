Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Сегодня получены результаты тестов флагманского процессора APU AMD Ryzen 7 4700G Renoir от ITCooker (через HiFihedgehog), который постоянно передавал информацию о Ryzen 7 4700G в течение последних нескольких недель.

реклама

Ryzen 7 4700G Renoir был разогнан до 4,55 ГГц для всех 8 ядер и хотя разгон не такой большой, который видели несколько дней назад, но он превосходит его. В предыдущей утечке видели, что AMD Ryzen 7 4700G работает на частоте 4,75 ГГц, что является замечательным достижением для архитектуры AMD Zen 2.

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

APU AMD Ryzen 7 4700G был разогнан до 4,55 ГГц для всех 8 ядер и 16 потоков с 16 ГБ памяти DDR4 работающей на частоте 4333 МГц с таймингами CL16. Процессор Ryzen 7 4700G был протестирован в тестах Cinebench R15 и Cinebench R20. В Cinebench R15 процессор набрал 2325 баллов, а в Cinebench R20 набрал 5336 балла. Для сравнения, разогнанный AMD Ryzen 7 3800X (4,3 ГГц) имеет тот же результат около 5300 баллов, а процессор Core i7-10700K с частотой 5,1 ГГц набирает 5320 баллов в Cinebench R20.

реклама

В тестах была использована высококачественная система охлаждения AIO, которая была помещена под охлажденную воду и дала APU Ryzen Renoir больше возможностей. Ожидается, что AMD Ryzen 7 4700G будет стоить около 300 долларов, что делает его действительно хорошей 8-ядерной моделью для разгона.