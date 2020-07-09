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Kopite7kimi в Твиттере сообщил последние слухи о том, что NVIDIA выпустила два новых GPU Ampere GA106 и GA107. Оба графических процессора ориентированы на потребительский сегмент, который включает начальные и массовые графические карты и ожидаются в розничном сегменте. Предполагается, что графический процессор GA106-300 будет работать в видеокартах серии NVIDIA GeForce RTX 3060, которые выйдут в розничную продажу по цене около 300–400 долларов.

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Может быть запланировано еще два SKU GeForce RTX 3060 Ti и SUPER с версией SKU GA106-400, а более низкая RTX 3050 SUPER может быть представлена с GA106-200 SKU. В настоящее время карты серии RTX 2060 находятся в разных сегментах, а NVIDIA заявляла, что GeForce RTX 2060 SUPER не заменяет GeForce RTX 2060. RTX 2060 имеет урезанное ядро, меньшую видеопамять 6 ГБ и гораздо более низкую цену 280 долларов в то время, как GeForce RTX 2060 SUPER обладает улучшенными функциями с ядром TU106, 8 ГБ видеопамяти и гораздо более высокой ценой 400 долларов.

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Также интересно, что в большинстве предыдущих слухов говорилось о SKU GA106-300 с 6 ГБ видеопамяти. Возможно, что стандартный RTX 3060 заменит RTX 2060 с 6 ГБ видеопамяти, а RTX 3060 Ti и SUPER заменят RTX 2060 SUPER с 8 ГБ видеопамяти по гораздо более высокой цене и эти карты будут позиционироваться в разных сегментах. В предыдущем слухе было заявлено, что серия NVIDIA RTX 3070 будет использовать графический процессор GA104.

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Видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 3050 на базе графического процессора Ampere GA107 станут последними чипами, которые появятся на рынке. Эти карты будут интересны тем, что будут позиционироваться в сегменте настольных компьютеров начального уровня. Карты будут стоить около 150-200 долларов, но NVIDIA не могла позволить доминировать AMD в сегменте 200-300 долларов и тоже выпустит свои графические процессоры начального уровня с RDNA 2 в следующем году. У NVIDIA было довольно трудное начало с серией GTX 1650 и графическими процессорами Turing, но она восстановила свои позиции с выпуском GTX 1650 SUPER.

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Карты RTX 3050 Ti и SUPER более высокого уровня основанные на графическом процессоре GA106 заменят GTX 1660 SUPER и будут иметь значение по цене от 230 до 250 долларов. В настоящее время NVIDIA определяется с ценами и с учетом того, что AMD корректирует выпуск высокопроизводительных и массовых видеокарт Radeon RX с RDNA 2 в четвертом квартале 2020 года можно будет увидеть агрессивные цены со стороны NVIDIA на Ampere. Появление на рынке первой пользовательской графической карты GeForce RTX 3080 Ti ожидается в ближайшие месяцы.