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Несколько месяцев назад AMD выпустила семейство процессоров Ryzen 4000 Renoir для ноутбуков. Один из новых вариантов AMD Ryzen 7 Extreme Edition производитель ноутбуков NEC включил в последнюю модель LAVIE N15, который был замечен на сайте Videocardz. AMD Ryzen 7 Extreme Edition - это 8-ядерный и 16-поточный мобильный процессор Renoir, который имеет базовую тактовую частоту 1,8 ГГц и частоту разгона 4,2 ГГц с предполагаемым TDP до 25 Вт.

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Характеристики ноутбука LAVIE N15 - 15,6-дюймовая панель IPS с разрешением 1080p и объемом оперативной памяти 16 ГБ, в ноутбук может быть установлен диск SSD емкостью до 1 ТБ для флагманской модели. Ноутбук не имеет подключения WiFi-6, но поддерживает последний стандарт беспроводной связи Bluetooth 5. Время автономной работы ноутбука оценивается в 6-7,5 часов, а его вес составляет 4,8 фунта.

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Оценки производительности показывают, что процессор AMD Ryzen 7 Extreme Edition значительно быстрее Ryzen 7 3700U и Intel Core i7-8565U, так как Ryzen 7 Extreme Edition не только имеет больше ядер и потоков, но и лучшую архитектуру Zen 2, которая обеспечивает более высокую эффективность. Ноутбук NEC LAVIE N15 поступит в продажу в Японии 16 июля примерно за 1900 долларов, что очень дорого, так как японские цены значительно завышены.