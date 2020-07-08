MSI предлагает необычную бюджетную плату B550M Pro-Dash для профессиональных сборок
Известный информатор momomo_us заметил в сети новую материнскую плату MSI B550M Pro-Dash, которая представляет собой недорогой вариант с чипсетом AMD B550 и предназначена для профессионального использования с процессорами AMD Ryzen 3000. В ней нет много освещения RGB и других ярких элементов дизайна типичных для MSI, что сокращает расходы и позволяет системным интеграторам и сборщикам установить другие элементы определяющие лучшую производительность. Но в плате установлены 3-х и 4-х контактные разъемы для подключений RGB, поэтому не исключает возможность ее использования в освещенной системе.
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Плата оснащена сокетом AM4, четырьмя слотами DDR4 и поддержкой PCI-Express 4.0 в основном слоте, которая отлично подойдет для бюджетных игровых сборок, т.к. платы B550 все еще довольно дороги. Плата поставляется с профессиональным сетевым интерфейсом Dash-LAN, который расшифровывается как Desktop Architecture for System Hardware и снабжен стандартами управления DMTF. Это позволяет ИТ-администраторам удаленно управлять платой, что упрощает развертывание в крупных ИТ-инфраструктурах. Dash-LAN оснащен контроллером Ethernet Realtek 8111EPV.
Плата имеет порты VGA, DisplayPort, HDMI, четыре порта USB 3.0, два порта USB 2.0, разъем PS/2, порт Ethernet и входы/выходы для подключения стереозвука. О ценах и сроках поставки пока ничего не известно.
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