Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Известный информатор momomo_us заметил в сети новую материнскую плату MSI B550M Pro-Dash, которая представляет собой недорогой вариант с чипсетом AMD B550 и предназначена для профессионального использования с процессорами AMD Ryzen 3000. В ней нет много освещения RGB и других ярких элементов дизайна типичных для MSI, что сокращает расходы и позволяет системным интеграторам и сборщикам установить другие элементы определяющие лучшую производительность. Но в плате установлены 3-х и 4-х контактные разъемы для подключений RGB, поэтому не исключает возможность ее использования в освещенной системе.

реклама

Плата оснащена сокетом AM4, четырьмя слотами DDR4 и поддержкой PCI-Express 4.0 в основном слоте, которая отлично подойдет для бюджетных игровых сборок, т.к. платы B550 все еще довольно дороги. Плата поставляется с профессиональным сетевым интерфейсом Dash-LAN, который расшифровывается как Desktop Architecture for System Hardware и снабжен стандартами управления DMTF. Это позволяет ИТ-администраторам удаленно управлять платой, что упрощает развертывание в крупных ИТ-инфраструктурах. Dash-LAN оснащен контроллером Ethernet Realtek 8111EPV.

анонсы и реклама Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке Patriot Viper 4 - цена упала <b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже

Плата имеет порты VGA, DisplayPort, HDMI, четыре порта USB 3.0, два порта USB 2.0, разъем PS/2, порт Ethernet и входы/выходы для подключения стереозвука. О ценах и сроках поставки пока ничего не известно.