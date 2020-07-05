Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Показаны сравнительные тесты GPU Intel Xe на Tiger Lake 11-го поколения, NVIDIA MX350 и iGPU в AMD Renoir Ryzen 4000U

для раздела Блоги
4
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел
Новейший Comet Lake LGA 1200 за 3690р !
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

GPU Intel Xe, который встроен в процессоры Tiger Lake 11-го поколения в последних тестах соответствует графическому чипу NVIDIA GeForce MX350 и новейшим 7-нм графическим процессорам AMD Vega iGPU. Различные тесты полученные от TUM_APISAK и Rogame показывают производительность в сравнении с графическими чипами NVIDIA и AMD для ноутбуков среднего и начального уровня.

реклама

Графический процессор Xe входит в конфигурацию процессора Intel Core i7-1165G7 не самого быстрого процессора Tiger Lake, флагманская конфигурация принадлежит i7-1185G7. GPU Xe основан на архитектуре Gen 12 , которая включает в общей сложности 768 ядер и работает на частоте 1,3 ГГц. Процессор Xe был протестирован с оперативной памятью LPDD4x работающей на частоте 4266 МГц.

анонсы и реклама
Слив последних 2080 со скидками от 10 т.р.
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Запасы 2070 иссякают - распродажа остатков
<b>6K 6016x3384 IPS</b> монитор в продаже, смотри цену

Первое сравнение производительности проводилось между Intel Xe с 96 EU (768 ядер) и NVIDIA GeForce MX350 с 5 SM (640 ядер). NVIDIA MX350 имеет более высокую частоту 1,47 ГГц и оснащен 2 ГБ памяти GDDR5, которая обеспечивает более высокую пропускную способность. GPU Intel Xe в тесте Geekbench 4 OpenCL набрал 59845 баллов, а NVIDIA GeForce MX350 - 59828 баллов. Для Intel Xe это большой прогресс. Тесты и производительность графики Intel Tiger Lake Xe и NVIDIA Pascal GeForce MX350 проведены на ноутбуках Lenovo 82CU и Lenovo 81YL:

реклама

Чип Intel Xe очень хорошо справляется с большинством суб-тестов, особенно с тестом Gaussian Blur, а NVIDIA занимает лидирующее место в тесте физики частиц, который компенсирует выигрыш достигнутый Intel Xe.

реклама

Также, несколько дней назад Rogame обнаружил в базе данных Geekbench 5 запись графического процессора Apple A12Z Bionic из линейки Macbook и был чуть медленнее, чем GeForce MX350. MX350 получил 13520 баллов тогда, как Apple A12Z Bionic GPU показал всего 11315 баллов, что примерно на 20% больше, чем у NVIDIA GPU. Здесь использовалась модель NVIDIA Pascal MX350 - младшая в линейке, которая работает на 15 Вт и имеет тактовую частоту 936 МГц по сравнению с 1,00 ГГц и мощностью 25 Вт Apple A12Z.

реклама

Ранее в утечках 3DMark GPU Intel Tiger Lake Xe с 96 EU (768 ядрами) и частотой 1,3 ГГц получает превосходство в 30% по сравнению со скоростной моделью AMD Renoir Ryzen 7 4800U, который оснащен iGPU Vega 8 (512 ядер) с частотой 1,75 ГГц.


То же самое верно при сравнении Intel Core i5-1135G7 имеющий GPU с 80 EU (640 ядер) и частотой 1,3 ГГц с AMD Ryzen 5 4600U и Vega 6 с 384 ядрами на частоте 1,5 ГГц. Процессор Intel Tiger Lake получил лидерство около 35% в том же тесте.

Ниже приведена таблица показывающая все тесты и их сравнение друг с другом.

Ожидается, что процессоры Intel Tiger Lake появятся через несколько месяцев и будут иметь изменения в архитектуре.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
13
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z490 Tomahawk
13
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
21
The Last of Us: Part II — рецензия
101
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500Х & Radeon RX 590
24
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt Z490-Creator 10G
25
Битва процессоров: Core i3-9350КF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Menace Saturn FRGB
9
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980 – июнь 2020
16

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера до 40 тысяч рублей: июнь 2020
23 июня 2020 29
В погоне за производительностью: видеокарты – июнь 2020
26 июня 2020 31
Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 - июнь 2020
25 июня 2020 76
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 VS GeForce GTX 1080 в связке с процессором Core i5-9600KF
3 июля 2020 21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B550 Tomahawk
29 июня 2020 38
The Last of Us: Part II — рецензия
2 июля 2020 101

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Известный хакер продал уязвимость в коде приставки PlayStation 4 компании Sony – взлом окончательно заблокирован
71
Интегрированная видеокарта на процессоре Intel Core 11-го поколения обошла популярную дискретную видеокарту NVIDIA
56
Новая карта для GTA 6 объединила в себе 5 крупнейших городов
16
Российская цена Xiaomi Redmi Note 8T упала до 10 тысяч рублей – самая оптимальная покупка лета с NFC, быстрым процессором и 48-Мп камерой
11
4-ядерный процессор Intel Core i7 11-го поколения обходит на 20% 8-ядерный AMD Ryzen 7 4800U в тесте Geekbench
100
Энтузиаст сравнил кадры PC-версии Horizon Zero Dawn с версией для PlayStation 4 Pro
43
Через несколько дней Epic Games Store будет раздавать сразу 3 игры – хардкорный мультиплеерный шутер, космическую сагу и стратегию в стиле ретро
16
Google Pixel 3 подешевел более чем в два раза – цена флагмана упала на 40 000 рублей
9
Выясняем, есть ли разница в производительности между моделями процессора Ryzen 5 3600 образца 2019 года и 2020 года – опровергаем слухи под руководством Gamers Nexus
19
В Индии подросток потратил 21000 долларов на PUBG
55
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела в три раза
62
Отбраковка 10-ядерных процессоров Core i9-10900K будет продаваться под маркировкой Core i9-10850K
30
Эксперты Hardware Unboxed раскрыли причины столь существенной разницы в цене материнских плат на B550 и B450 чипсетах
32
Автоматизированная линия Sony выдаёт игровую консоль PlayStation 4 каждые 30 секунд
24
Официально: релиз PC-версии Horizon Zero Dawn состоится 7 августа
65
Битва AMD Radeon RX 5700 против NVIDIA RTX 2060 по версии Hardwaretimes
48
Xiaomi остановила рассылку европейской версии MIUI 12 на целый ряд флагманов 2019 года и популярные смартфоны 2020 года
+
Стали известны технические характеристики и цены новых настольных процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir PRO
15
AMD Ryzen 7 4700G протестирован в Cinebench — эволюция Ryzen 7 3700X
30
Назван простой способ сделать геймпад таким же удобным для игры в шутеры как и классическое сочетание клавиатуры и мыши
9

Популярные статьи

Лучшая схема расположения двух корпусных вентиляторов для максимального охлаждения процессора и зоны VRM, а также безопасное снятие прилипшего кулера с AMD Ryzen
41
DDR4 16 Гб vs 32 Гб: какой объем оперативной памяти нужен для игр
174
Антикризисная сборка ПК для игр с упором на рациональный выбор комплектующих
66
Пульс и давление во время игр на ПК или как не доиграться до инфаркта в 30 лет
85
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Деньги вперед: главные игры июля 2020 года
13
Подборка 14 треш-шутеров для слабых ПК. Часть третья
6

Сейчас обсуждают

Goginator
13:50
терпентий , а чем интеловая встройка технологичнее чем Вега ? можно по пунктам ? ЗЫ аргументы - ну это же интел . и она вышла позже , не говорят о ее бОльшей технологичности
Показаны сравнительные тесты GPU Intel Xe на Tiger Lake 11-го поколения, NVIDIA MX350 и iGPU в AMD Renoir Ryzen 4000U
itmanager85
13:49
БП за 3800 "впечатляет" :DD полыхать будет знатно ..
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Gunnar
13:44
Так времена дискет уже прошли ведь.
В лабораторных условиях достигнута плотность данных в 256 терабит на квадратный дюйм
DeltaStorm
13:44
Купон можно потратить на уже вышедшую в релиз игру. Предзаказы и купоны не совместимы. Игра выходит в августе, а купоны действительны до 1 ноября. Надо дождаться выхода игры и купить ее с купоном вот ...
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела почти в три раза
terenty79
13:43
думаю, получится дожить до того момента, когда мой мозг в виртуальную память одного носитея влезет, или нет.
В лабораторных условиях достигнута плотность данных в 256 терабит на квадратный дюйм
czero
13:40
Сорта говна.
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела почти в три раза
terenty79
13:40
амд со своей высосанной доисторической вегой в качестве их нескончаемой встройки, сосет не только от интела ну уже и от мобильных недомерков arm.
Показаны сравнительные тесты GPU Intel Xe на Tiger Lake 11-го поколения, NVIDIA MX350 и iGPU в AMD Renoir Ryzen 4000U
czero
13:40
Купи Snowrunner, будь мужиком.
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела почти в три раза
Gunnar
13:38
Интел - лузеры - для лузеров.
За тринадцать лет торговая марка Intel скатилась с 13-го на 55-е место в рейтинге самых дорогих
Twisted Evil
13:38
Ле ну где ты еще рыжую бабу увидишь?
Стоимость Horizon Zero Dawn в Steam внезапно взлетела почти в три раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем