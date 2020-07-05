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GPU Intel Xe, который встроен в процессоры Tiger Lake 11-го поколения в последних тестах соответствует графическому чипу NVIDIA GeForce MX350 и новейшим 7-нм графическим процессорам AMD Vega iGPU. Различные тесты полученные от TUM_APISAK и Rogame показывают производительность в сравнении с графическими чипами NVIDIA и AMD для ноутбуков среднего и начального уровня.

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Графический процессор Xe входит в конфигурацию процессора Intel Core i7-1165G7 не самого быстрого процессора Tiger Lake, флагманская конфигурация принадлежит i7-1185G7. GPU Xe основан на архитектуре Gen 12 , которая включает в общей сложности 768 ядер и работает на частоте 1,3 ГГц. Процессор Xe был протестирован с оперативной памятью LPDD4x работающей на частоте 4266 МГц.

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Первое сравнение производительности проводилось между Intel Xe с 96 EU (768 ядер) и NVIDIA GeForce MX350 с 5 SM (640 ядер). NVIDIA MX350 имеет более высокую частоту 1,47 ГГц и оснащен 2 ГБ памяти GDDR5, которая обеспечивает более высокую пропускную способность. GPU Intel Xe в тесте Geekbench 4 OpenCL набрал 59845 баллов, а NVIDIA GeForce MX350 - 59828 баллов. Для Intel Xe это большой прогресс. Тесты и производительность графики Intel Tiger Lake Xe и NVIDIA Pascal GeForce MX350 проведены на ноутбуках Lenovo 82CU и Lenovo 81YL:

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Чип Intel Xe очень хорошо справляется с большинством суб-тестов, особенно с тестом Gaussian Blur, а NVIDIA занимает лидирующее место в тесте физики частиц, который компенсирует выигрыш достигнутый Intel Xe.

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Также, несколько дней назад Rogame обнаружил в базе данных Geekbench 5 запись графического процессора Apple A12Z Bionic из линейки Macbook и был чуть медленнее, чем GeForce MX350. MX350 получил 13520 баллов тогда, как Apple A12Z Bionic GPU показал всего 11315 баллов, что примерно на 20% больше, чем у NVIDIA GPU. Здесь использовалась модель NVIDIA Pascal MX350 - младшая в линейке, которая работает на 15 Вт и имеет тактовую частоту 936 МГц по сравнению с 1,00 ГГц и мощностью 25 Вт Apple A12Z.

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Ранее в утечках 3DMark GPU Intel Tiger Lake Xe с 96 EU (768 ядрами) и частотой 1,3 ГГц получает превосходство в 30% по сравнению со скоростной моделью AMD Renoir Ryzen 7 4800U, который оснащен iGPU Vega 8 (512 ядер) с частотой 1,75 ГГц.





То же самое верно при сравнении Intel Core i5-1135G7 имеющий GPU с 80 EU (640 ядер) и частотой 1,3 ГГц с AMD Ryzen 5 4600U и Vega 6 с 384 ядрами на частоте 1,5 ГГц. Процессор Intel Tiger Lake получил лидерство около 35% в том же тесте.

Ниже приведена таблица показывающая все тесты и их сравнение друг с другом.

Ожидается, что процессоры Intel Tiger Lake появятся через несколько месяцев и будут иметь изменения в архитектуре.