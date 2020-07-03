Процессоры AMD APU Ryzen 4000 Renoir PRO 7-нм представлены для предзаказа, цены и технические характеристики
Семейство готовящихся 7-нм процессоров AMD APU Ryzen 4000 Renoir PRO для настольных ПК занесено в прайс-лист несколькими розничными торговцами из стран ЕС для предварительного заказа, а также представлены технические характеристики.
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Линейка процессоров AMD Ryzen 4000 Renoir PRO состоит из Ryzen 7 PRO 4750G, Ryzen 5 PRO 4650G и Ryzen 3 PRO 4350G. Есть два из каждого варианта, перечисленные первым розничным продавцом, которые включают в себя лоток и коробочные SKU. Артикул лотка стоит немного дороже, чем в штучной упаковке. С учетом вышесказанного, давайте посмотрим на спецификации и цены предварительного заказа для каждого чипа.
AMD Ryzen 7 PRO 4750G является флагманским процессором Renoir PRO с 8 ядрами и 16 потоками. Он имеет 7-нм ЦП с архитектурой Zen 2 и 7-нм GPU Vega. Базовая тактовая частота ЦП составляет - 3,60 ГГц, а частота разгона - 4,4 ГГц. ЦП имеет в общей сложности 12 МБ кэш-памяти (4 МБ L2 + 8 МБ L3) и TDP 65 Вт, а графический чип Vega 8 имеет 512 ядер и работает на частоте 2100 МГц. Коробочный вариант AMD Ryzen 7 PRO 4750G стоит 370 евро для предварительного заказа и не является окончательной.
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AMD Ryzen 5 PRO 4650G представляет собой 6-ядерную и 12-поточную модель с базовой частотой 3,70 ГГц и частотой разгона 4,3 ГГц. Процессор имеет 11 МБ общего кэша с TDP 65 Вт. Графический чип 4650G оснащен Vega 7, который имеет 448 ядер и работает на частоте 1900 МГц. Коробочный вариант AMD Ryzen 5 PRO 4650G стоит 252 евро.
AMD Ryzen 3 PRO 4350G - это настольный процессор Renoir PRO начального уровня с 4 ядрами и 8 потоками. Процессор имеет базовую частоту 3,80 ГГц и частоту разгона 4,1 ГГц с 6 МБ кэш-памяти и TDP 65 Вт. Графическая часть 4350G включает чип Vega 6 с 384 ядрами, которые работают на частоте 1700 МГц. Коробочный вариант Ryzen 3 PRO 4350G стоит 178 евро.
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В ближайшее время появится информация об официальных ценах на процессоры APU AMD Ryzen 4000 Renoir для настольных ПК. Подробную информацию о запуске процессоров Ryzen 3000XT Matisse Refresh AMD представит 7 июля.
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