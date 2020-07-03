Поддержка интерфейса PCIe 4.0 Intel, AMD и платами ASUS, ASRock, Gigabyte и MSI с чипсетом Z490
Платформа Intel Z490 была выпущена в прошлом месяце и предназначена не только для поддержки существующих процессоров 10-го поколения Comet Lake-S, но и для процессоров следующего 11-го поколения Rocket Lake-S. Исходя из этого, одной из основных особенностей плат Z490 является поддержка устройств с интерфейсом PCIe Gen 4.0, которая будут включена в будущих процессорах.
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ASUS, как один из основных производителей плат не установил широкую поддержку PCIe Gen 4 для линейки материнских плат с чипсетом Z490, отсутствует интеграция HW-уровня для процессоров следующего поколения Rocket Lake-S.
Тогда, как трое крупных производителей плат, а именно Gigabyte, MSI и ASRock, активно работали над внедрением технологий с PCIe Gen 4.0 на своих платах с чипсетом Z490 ASUS не согласовала с Intel полную поддержку. ASUS придерживается своего первоначального плана не вводить поддержку PCIe Gen 4.0 на платах Z490 потому, что процессоры 10-го поколения не будут предлагать поддержку указанных функций.
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Для работы PCIe 4.0 необходимо интегрировать следующее оборудование в материнские платы Z490:
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Слот PCIe Gen 4.0;
Разъем M.2 Gen 4.0;
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Генератор тактовых импульсов Gen 4.0 для обеспечения передачи процессором следующего поколения сигнала Gen 4.0;
Re-Driver Gen 4.0 для усиления сигнала (опционально);
Коммутаторы Gen 4.0 (опционально).
После того, как поддержка PCIe Gen 4.0 для плат Z490 была официально подтверждена ASUS опубликовала заявление, в котором утверждается, что она настроила тактовую частоту для сигнала PCIe 4.0. Тем не менее, в отличие от MSI, Gigabyte или ASRock, ASUS не предоставила официальных сведений об интеграции HW-уровня для поддержки PCIe Gen 4.0 на платах Z490.
Для полноценной работы PCIe Gen 4.0 требуется не только необходимый слот, но и тактовые генераторы, соответствующие драйверы и коммутаторы. MSI и Gigabyte используют тактовый генератор IDT6V4 1821BN Gen 4 на всех материнских платах Z490, в то время как ASUS использует контроллер PRO Clock II только для двух материнских плат, которые поддерживают Gen 4.0.
Кроме этого, MSI и Gigabyte имеют в распоряжении дополнительные драйверы P13EQX16 для большинства материнских плат в то время, как у ASUS есть только одна материнская плата с такой возможностью. То же самое касается коммутаторов, но здесь MSI выигрывает у Gigabyte с коммутаторами P13DBS16 во всех моделях в то время, как Gigabyte предлагает коммутаторы P13DBS только в некоторых моделях. У ASUS пока есть только одна плата, которая поддерживает упомянутый Re-Driver.
Ниже перечислены материнские платы ASUS, которые не поддерживают PCIe Gen 4.0:
Платы, которые соответствуют стандартам аппаратного обеспечения PCIe Gen 4.0 представлены в списке ниже:
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