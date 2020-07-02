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NVIDIA объявила, что разработчик компьютерных игр Kojima Productions добавит технологию DLSS 2.0 для графических процессоров GeForce RTX в игру Death Stranding для ПК. Это определенно является большой победой NVIDIA, т.к. DLSS 2.0 обеспечивает не только повышение производительности, но и более высокий уровень детализации изображения.

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С DLSS 2.0 пользователи получают возможность установить режимы производительности или качества, которые могут обеспечить даже картам NVIDIA RTX начального уровня более 60 FPS при разрешении 4K. При включенном DLSS 2.0 на 4K можно увидеть заметное улучшение изображения по сравнению с отключенным DLSS. Для сравнения, RTX 2080 Ti демонстрирует значительное улучшение на 40% и обеспечивает 105,5 FPS со всеми максимальными настройками в игре. Даже GeForce RTX 2060 получает большой скачок производительности до 47% и обеспечивает хорошую скорость в среднем 60 FPS.

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Для пользователей с мониторами разрешением 1440p можно получить до 144 FPS при максимальных настройках с RTX 2080 SUPER. Остальные карты обеспечивают более 100 FPS на любом современном ПК с видеокартой RTX. В разрешении 1080p средний FPS поднимается выше 140 FPS, а с видеокартой RTX 2080 Ti FPS в среднем достигает значения около 200.

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Технический директор Kojima Productions, Akio Sakamoto, заявил - "DEATH STRANDING уже имеет репутацию визуального совершенства, а технология NVIDIA DLSS 2.0 помогает сделать дебют игры на ПК особенным. Высокая производительность NVIDIA DLSS 2.0 обеспечивает DEATH STRANDING, что позволяет геймерам раскрыть огромный графический потенциал платформы ПК увеличивая графические настройки разрешения и реализуя расширенные возможности для игры с видеокартами NVIDIA".

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Разработчик показал рекомендуемые системные требования для запуска игры на разных уровнях. Для разрешения 1080p 30 FPS минимум необходим четырехъядерный ЦП от AMD или Intel с видеокартой имеющую объем памяти минимум 4 ГБ, например Radeon RX 480 или GeForce GTX 1050 Ti. Для установки Death Stranding на ПК потребуется не менее 8 ГБ оперативной памяти и 80 ГБ дискового пространства. Death Stranding - это хорошо оптимизированные игра, которая выйдет 14 июля.