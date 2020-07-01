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Процессоры AMD Ryzen - не единственные продукты, которые получат новый набор игр, готовится пакет "Raise The Game" для видеокарт серии Radeon RX 5000, выпущенный Videocardz. Видеокарты AMD Radeon RX 5000 с архитектурой Navi первого поколения станут частью новой рекламной кампании.

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Несколько дней назад был подробно описан последний набор игр для процессоров AMD Ryzen, в который войдет новейшая версия AAA от Ubisoft - Assassin's Creed Valhalla. Для видеокарт AMD выпускает промо-ролик "Raise The Game" с двумя новыми играми. В комплект войдут два новых дополнения - "Godfall" и "World of Warcraft: Shadowlands".

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Новый пакет игр может использоваться со всеми видеокартами серии Radeon RX 5000, а Radeon RX 5700 XT, Radeon RX 5700 и Radeon RX 5600 XT получат обе версии бесплатно, покупатели видеокарты Radeon RX 5500 XT получат только "Godfall". Новый пакет будет предлагаться в течение ограниченного периода времени и будет доступен только через розничных продавцов.

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Игра "Godfall" будет доступна в Epic Games Store и должна появится на Holiday 2020. То же самое можно сказать и о "World of Warcraft: Shadowlands", которая станет восьмым дополнением к многолетней MMO. Ожидается, что новая промо-акция будет запущена в течение ближайшей недели.

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Обе игры увеличивают стоимость вашей видеокарты Radeon на 100-120 долларов и может стать последним игровым пакетом для видеокарт Navi 1-го поколения, т.к. AMD планирует выпустить видеокарты 2-го поколения на базе Navi и Big Navi во 2-м полугодии 2020 года.